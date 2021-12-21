"А Білгород-Дністровський – це не Україна?", - ексчемпіон світу захистив Ломаченка, який вийшов на бій з Коммі без українського прапора
Український боксер Олександр Гвоздик вважає, що не розуміє тих, хто критикує Василя Ломаченка, який вийшов на бій з ганцем Річардом Коммі з прапором Білгород-Дністровського
Про це боксер повідомив в інтерв'ю YouTube-каналу USACHEV TV.
Гвоздик вважає, що немає різниці, з чим Ломаченко виходить на ринг.
"Жванецький добре сказав: "Патріотизм – це чітке, усвідомлене розуміння, чому ми повинні жити гірше за інших". Я взагалі не розумію. Це його бажання з чим хоче, з тим і вийшло. Портрет своєї дівчини чи дружини якби виніс. Яка різниця, із чим він вийшов. А Білгород-Дністровський – це не Україна? Ну, захотілося йому так вийти. Я у цьому плані хейтерів не підтримую. Він не вийшов зі свастикою, черепом та кістками. Вийшла людина із прапором свого міста, яке є частиною України. В чому проблема? Душа в нього так хоче", – сказав Олександр Гвоздик.
- Нагадаємо, 12 грудня Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO.
- Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка через відсутність українського прапора під час поєдинку проти Річарда Коммі.
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