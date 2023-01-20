Африка заощадить мільярди доларів завдяки стелі цін на нафту з РФ, - Мінфін США
Війна Росії проти України загострює продовольчу безпеку та тисне на економіку Африки, мільярди доларів вдасться заощадити завдяки стелі цін на нафту з РФ
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерки фінансів США Джанет Єллен.
"Війна Росії проти України особливо сильно б’є по африканцях, загострюючи продовольчу безпеку та створюючи непотрібний тиск на економіку континенту", - наголосила вона.
За її словами, міністерство фінансів підрахувало, що стеля цін на російську нафту та нафтопродукти "Великої сімки" може заощадити 17 найбільшим нетто-імпортерам нафти 6 млрд доларів на рік.
Єллен додала, що деякі країни з ринком, що розвивається, заощаджують ще більше, використовуючи стелю ціни, щоб домовитися про більші знижки з Росією, і Міністерство фінансів заохочує інших наслідувати цей приклад.
Крім того, очільниця Мінфіну США підкреслила, що Штати працюють з африканськими лідерами, щоб пом’якшити шкоду, завдану "незаконною та неспровокованою війною" Росії в Україні, яка разом із COVID-19 уповільнила зростання та штовхнула мільйони африканців до бідності та голоду.
Минулого року Вашингтон виділив близько 13 мільярдів доларів на екстрену та продовольчу допомогу, а зараз налагоджує стратегічне партнерство між США та Африкою, щоб задовольнити короткострокові потреби понад 300 мільйонів африканців у продовольстві.
"Ми вважаємо, що міжнародній спільноті, зокрема Китаю, необхідно забезпечити суттєве полегшення тягаря заборгованості, щоб допомогти країнам відновити свої позиції. Своєчасне полегшення тягаря заборгованості відповідає інтересам як боржників, так і кредиторів", - сказала вона.
- 5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.
- 10 січня повідомлялося, що коаліція Групи семи намагатиметься встановити дві граничні ціни на російські нафтопродукти в лютому: одну ціну на нафтопродукти, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, а іншу — для тих, що торгуються зі знижкою.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.14Продаж 43.11
- Актуальне
- Важливе