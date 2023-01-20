Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерки фінансів США Джанет Єллен.

"Війна Росії проти України особливо сильно б’є по африканцях, загострюючи продовольчу безпеку та створюючи непотрібний тиск на економіку континенту", - наголосила вона.

За її словами, міністерство фінансів підрахувало, що стеля цін на російську нафту та нафтопродукти "Великої сімки" може заощадити 17 найбільшим нетто-імпортерам нафти 6 млрд доларів на рік.

Єллен додала, що деякі країни з ринком, що розвивається, заощаджують ще більше, використовуючи стелю ціни, щоб домовитися про більші знижки з Росією, і Міністерство фінансів заохочує інших наслідувати цей приклад.

Крім того, очільниця Мінфіну США підкреслила, що Штати працюють з африканськими лідерами, щоб пом’якшити шкоду, завдану "незаконною та неспровокованою війною" Росії в Україні, яка разом із COVID-19 уповільнила зростання та штовхнула мільйони африканців до бідності та голоду.

Минулого року Вашингтон виділив близько 13 мільярдів доларів на екстрену та продовольчу допомогу, а зараз налагоджує стратегічне партнерство між США та Африкою, щоб задовольнити короткострокові потреби понад 300 мільйонів африканців у продовольстві.

"Ми вважаємо, що міжнародній спільноті, зокрема Китаю, необхідно забезпечити суттєве полегшення тягаря заборгованості, щоб допомогти країнам відновити свої позиції. Своєчасне полегшення тягаря заборгованості відповідає інтересам як боржників, так і кредиторів", - сказала вона.

5 грудня 2022 року офіційно набуло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти морським шляхом у країни Європейського Союзу. Тепер російську нафту можна купувати лише за ціну, яка не перевищує 60 доларів за барель.

10 січня повідомлялося, що коаліція Групи семи намагатиметься встановити дві граничні ціни на російські нафтопродукти в лютому: одну ціну на нафтопродукти, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, а іншу — для тих, що торгуються зі знижкою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb