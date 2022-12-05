"Агресивні амбіції Путіна скоротилися": Кулеба прокоментував поїздку очільника Кремля Кримським мостом
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що за 9 місяців повномасштабної війни агресивні амбіції Путіна вже скоротилися, а Україна подбає про те, щоб вони й надалі зменшувалися
Про це він написав у твіттері, коментуючи поїздку Путіна Кримським мостом.
"Дев'ять місяців тому Путін прагнув знищити Україну за лічені дні. Сьогодні він із задоволенням їздить на автомобілі по мосту, який сам давно побудував незаконно. Його агресивні амбіції скоротилися. Україна подбає про те, щоб вони й далі зменшувалися, поки не впишуться в кордони Росії", – наголосив Кулеба.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада звинуватила у підриві Україну.
- Президент Росії Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.
- Вранці 5 грудня російський автодор повідомив про відкриття руху відновленою автомобільною частиною Кримського мосту. Російські ЗМІ написали, що Путін проїхався мостом і вислухав доповідь віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна про перебіг ремонтних робіт.
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