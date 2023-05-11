"Активи, на жаль, не дорожчають": голова наглядової ради Прозорро.Продажі про відновлення великої приватизації
Якщо ще кілька років чекати сприятливого часу для відновлення великої приватизації, то ціна державних об’єктів може виявитись нижчого, ніж зараз
Про це "Еспресо" розповів голова наглядової ради Прозорро.Продажі Ілля Михайлов.
"Доцільність проведення великої приватизації під час війни – це питання державної політики. Безумовно є ризики з точки зору попиту з урахуванням поточної ситуації. Але якщо держава розумітиме, що є інвестори, які готові вкладати кошти, розвивати, то, напевно, це теж буде частиною управлінських рішень", – каже Ілля Михайлов.
Нагадаємо, раніше голова ФДМУ Рустем Умеров заявив, що велику приватизацію в Україні можуть розблокувати уже цього року. Йдеться про продаж таких гігантів як Центренерго, Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат. Така заява відразу викликала хвилю дискусій стосовно того, чи реально вигідно продати такі об’єкти під час війни.
"Я завжди кажу про те, що активи у нас, на жаль, не дорожчають. Вони, навпаки, дешевшають, – каже Ілля Михайлов. – Можна чекати сприятливої кон'юнктури ще п’ять чи десять років. Невідомо, коли саме вона настане, і у чому буде її сприятливість. І на момент, коли усі скажуть, так, ось тепер пора, – ціна за цей актив може виявитись на диво нижчою, аніж зараз. І взагалі, що з цим активом буде за цей час?".
- Приватизацію в Україні відновили у вересні минулого року, однак з незначними змінами у процедурі. З цього часу до початку травня цього року приватизували майна на 2,3 млрд грн.
- У січні 2023 в Україні вперше в історії успішно приватизували морський порт. Ідеться про "Усть-Дунайськ" в Одеській області, який придбали за 201 млн гривень.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що більшість держпідприємств у 2023-му перейдуть до Фонду державного майна, після чого вони можуть бути приватизовані
- Ілля Михайлов також прогнозує, що підготовка до продажу конфіскованих російських активів може зайняти ще кілька місяців, оскільки у світі досі не було аналогічних практик.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.35
Купівля 37.35Продаж 37.89
-
EUR
Купівля 40.82Продаж 41.71
- Актуальне
- Важливе