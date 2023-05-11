Про це "Еспресо" розповів голова наглядової ради Прозорро.Продажі Ілля Михайлов.

"Доцільність проведення великої приватизації під час війни – це питання державної політики. Безумовно є ризики з точки зору попиту з урахуванням поточної ситуації. Але якщо держава розумітиме, що є інвестори, які готові вкладати кошти, розвивати, то, напевно, це теж буде частиною управлінських рішень", – каже Ілля Михайлов.

Нагадаємо, раніше голова ФДМУ Рустем Умеров заявив, що велику приватизацію в Україні можуть розблокувати уже цього року. Йдеться про продаж таких гігантів як Центренерго, Одеський припортовий завод, Запорізький титано-магнієвий комбінат. Така заява відразу викликала хвилю дискусій стосовно того, чи реально вигідно продати такі об’єкти під час війни.

"Я завжди кажу про те, що активи у нас, на жаль, не дорожчають. Вони, навпаки, дешевшають, – каже Ілля Михайлов. – Можна чекати сприятливої кон'юнктури ще п’ять чи десять років. Невідомо, коли саме вона настане, і у чому буде її сприятливість. І на момент, коли усі скажуть, так, ось тепер пора, – ціна за цей актив може виявитись на диво нижчою, аніж зараз. І взагалі, що з цим активом буде за цей час?".