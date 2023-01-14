Про це Брінк написала у власному твіттері.

"Ще один ранок, проведений в укритті, ще одне нагадування про стратегічний провал Росії в Україні. Оскільки її сили зазнають великих втрат на полі бою, РФ продовжує бомбардувати міста та цивільну інфраструктуру. Україна міцно стоїть. Так і ми", - наголосила вона.

За її словами, після російської атаки на українські міста США надали пріоритет підтримці українських фахівців протиповітряної оборони.

"Сьогодні вдень Росія продовжує розпачливий напад на міста та населення України. Саме тому ми надали пріоритет підтримці українських фахівців ППО та продовжуємо співпрацювати разом, щоб забезпечити тим, що потрібно Україні на полі бою та по всій країні", - додала Брінк.

14 січня росіяни завдали ракетного удару по Києву: вибухи пролунали у Дніпровському районі столиці, в області пошкоджено 18 приватних будинків. Вибухи пролунали ще до початку повітряної тривоги. У Київській області також були зафіксовані прильоти.

Російська армія також завдала ракетного удару по Запоріжжю та області, унаслідок чого пошкоджено підприємство та три будинки.

Також росіяни двічі влучили в об'єкт критичної інфраструктури на Харківщині, унаслідок чого частина Харкова знеструмлена і в метро зупинилися поїзди та атакували Дніпро, унаслідок чого зруйновано під'їзд десятиповерхового будинку і поранено щонайменше десятеро людей.