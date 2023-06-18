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Аналітики ISW пояснили, як Росія використає "мирний план" лідерів країн Африки

18 червня, 2023 неділя
09:14
Новини Сиріл Рамафоса

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія може використати пропозицію "мирного плану" від африканських лідерів, щоб уповільнити надходження допомоги Україні із Заходу

Про це йдеться у звіті ISW.

"Делегація, що представляє сім африканських держав, зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом України Зеленським 16 червня, щоб запропонувати загальний мирний план, зосереджений на відновленні міжнародної торгівлі.

Кремль, ймовірно, використає цю пропозицію для сприяння російським інформаційним операціям, спрямованим на уповільнення допомоги Заходу Україні у сфері безпеки", - заявили в ISW.

Експерти вважають, що про такі наміри РФ свідчить те, що Путін не продемонстрував жодного бажання брати участь у будь-якому мирному процесі. 

Президент Коморських Островів і нинішній голова Африканського союзу Азалі Ассумані під час зустрічі з Путіним використовував прокремлівську риторику, заявивши, що стабільність у Східній Європі, Африці та світі залежить від "братерських стосунків" між сусідніми слов'янськими дружніми народами.

За словами Ассумані, мир в Україні важливий для забезпечення міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки. Натомість на думку експертів, коментарі Ассумані та включення до мирного плану гарантій відвантаження зерна говорять про те, що держави-учасники цієї пропозиції вважають подолання економічних наслідків війни в Україні своїм першочерговим завданням.

"Делегація, ймовірно, прагне збалансувати Україну і Росію, щоб зберегти давні двосторонні відносини з Росією, не пов'язуючи себе дипломатично з війною, розв'язаною Кремлем", - зазначають експерти ISW.

Раніше в ISW оцінювали, що Кремль регулярно сигналізує про нібито готовність вести переговори задля врегулювання війни, щоб спонукати Захід піти на поступки та відмовити його від надання подальшої підтримки Україні. Російський уряд вже активізовував ці зусилля задля створення умов для свого наступу взимку-навесні 2023 року. Ймовірно, РФ посилює цю інформаційну операцію, щоб послабити підтримку Заходу для України під час контрнаступальних операцій.

Позиція ПАР у війні з Росією

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували мирну ініціативу, аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. У Білому домі зауважили, що вона має бути узгоджено з українською стороною та ґрунтуватися на Статуті ООН.

Раніше український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.

16 червня в Україну прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. В Україні він все ж представив свій "мирний план" по завершенню війни. До складу місії також входили лідери Південної Африки, Замбії, Коморських Островів, Конго, Єгипту, Сенегалу та Уганди.

Рамафоса представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України. 

Також зазначалося, що президент ПАР визнав факт ракетного удару під час візиту в Київ, спростувавши слова свого речника.

17 червня делегація Південно-Африканської Республіки прибула до Санкт-Петербурга в Росії, де відбудуться переговори з Володимиром Путіним щодо врегулювання війни Росії з Україною.

Світ
Україна
Росія
Африка
Війна з Росією
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