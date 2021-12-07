Апеляційний суд залишив нардепу Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Про це Лерос написав у Facebook.



"Пішовши до нарадчої кімнати після дзвінка з офісу Зеленського, залишили мій запобіжний захід у силі", - написав Лерос за результатом розгляду апеляційної скарги захисту на рішення Печерського райсуду Києва.



Нардеп наголосив, що, виходячи з рішення апеляційного суду, він може звернутися до Європейського суду з прав людини стосовно порушення конвенції про захист основоположних свобод.



"Єдине, що мені залишається, це звернутися до ЄСПЛ зі скаргою на порушення ст. 6 конвенції, а також ст. 18 (застосування обмеження прав і свобод, з іншою метою ніж та, для якої було передбачено, а саме з метою політичного переслідування)", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні.

10 листопада Комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Гео Лероса від п’яти засідань Ради через непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.

У середу, 10 листопада, нардеп заявив, що знайшов під своїм автомобілем трекер для відстеження місцезнаходження

11 листопада ДБР та ГПУ вручили Леросу підозру через непристойний жест у Раді.

18 листопада Печерський суд обрав запобіжний захід нардепу Гео Леросу за непристойний жест Зеленському під час засідання Ради у вигляді особистого зобов'язання на два місяці.