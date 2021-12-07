Апеляційний суд залишив нардепу Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання
У вівторок, 7 грудня, Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід позафракційному нардепу Гео Леросу у вигляді особистого зобов'язання у справі про демонстрацію неприйстойного жесту президенту Володимиру Зеленському у Верховній Раді
Про це Лерос написав у Facebook.
"Пішовши до нарадчої кімнати після дзвінка з офісу Зеленського, залишили мій запобіжний захід у силі", - написав Лерос за результатом розгляду апеляційної скарги захисту на рішення Печерського райсуду Києва.
Нардеп наголосив, що, виходячи з рішення апеляційного суду, він може звернутися до Європейського суду з прав людини стосовно порушення конвенції про захист основоположних свобод.
"Єдине, що мені залишається, це звернутися до ЄСПЛ зі скаргою на порушення ст. 6 конвенції, а також ст. 18 (застосування обмеження прав і свобод, з іншою метою ніж та, для якої було передбачено, а саме з метою політичного переслідування)", - наголосив нардеп.
- Нагадаємо, 4 листопада 2021 року народний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради показав президенту Володимиру Зеленському середній палець і назвав головним зрадником в Україні.
- 10 листопада Комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Гео Лероса від п’яти засідань Ради через непристойний жест президенту Володимиру Зеленському.
- У середу, 10 листопада, нардеп заявив, що знайшов під своїм автомобілем трекер для відстеження місцезнаходження
- 11 листопада ДБР та ГПУ вручили Леросу підозру через непристойний жест у Раді.
- 18 листопада Печерський суд обрав запобіжний захід нардепу Гео Леросу за непристойний жест Зеленському під час засідання Ради у вигляді особистого зобов'язання на два місяці.
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