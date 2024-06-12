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Аналітика

Окупанти просуваються на Покровському напрямку: намагаються досягти трьох цілей. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
12 червня, 2024 середа
20:23
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Головні зусилля ворога зосереджені на Покровському та Курахівському напрямкях. Саме на цих напрямках зосереджена найбільша кількість штурмових підрозділів зі складу 8-ми ударних бригад. На захід від Авдіївки ворог повільно, але розширює плацдарм навколо Очеретиного

Зміст

Оперативна ситуація на Харківському напрямку

Противник продовжує активні наступальні дії різної інтенсивності фактично по всій лінії фронту. Головнокомандувач Олександр Сирський сьогодні описав ситуацію на кількох напрямках. За його оцінками, на Харківському напрямку, а точніше у Вовчанську, противник "загруз", попри постійні поповнення з інших ділянок фронту. Перекидання резервів на Харківський напрямок у противника були з півдня та зі сходу.

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою фронту

Основні зусилля ворога зосереджені на інших напрямках. Зокрема, Покровський та Курахівський напрямки. Саме на цих напрямках зосереджена найбільша кількість штурмових підрозділів зі складу 8-ми ударних бригад. На захід від Авдіївки ворог повільно, але розширює плацдарм навколо Очеретиного. Відомо, що тут ворог має перевагу в живій силі, артилерії та авіації.

На північ від Очеретиного бойові дії тривають в зоні Новоолександрівки, а трохи на південь - в зоні Новопокровське. Загалом просування ворога на цьому напрямку спрямоване на те, щоб досягти трьох цілей. По-перше, пробитись до траси Часів Яр - Костянтинівка - Покровськ. Контроль над цією трасою може послабити логістику ЗСУ. Зараз від Новоолександрівки до цієї траси понад 9 км. По-друге, посунути нашу оборону далі на захід. Думаю, до лінії Прогрес - Новоселівка - Комишівка Перша - Карлівка. Саме тоді ця лінія оборони буде спиратись на річку Вовча та Карлівське водосховище. Напередодні наша оборона проходила на схід перед цим рубежем. Ми знаємо, що наші бригади закопувались там в землю й будували лінії оборони під вогнем противника.


Карта бойових дій на Покровському напрямку станом на 12 червня

По-третє, окупанти хочуть створити передумови для охоплювальних дій наших сил, що утримують Торецьк. Задум противника зрозумілий, його реалізація буде залежати від багатьох факторів. Зокрема, від контрдій ЗСУ, наявності боєприпасів та рішень нашого військового командування. На інших ділянках фронту ситуація виглядає більш стабільно, але не менш складною.

В Росії проходить другий етап навчання ядерних тактичних сил

Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак розповів про другий етап навчання тактичних ядерних сил РФ. За його словами, на цих навчаннях росіяни імітують передачу ядерної зброї до систем подвійного призначення, які вони можуть використовувати. Також вони анонсували, які саме ракети будуть використовуватись на цих навчаннях. За словами Їжака, росіяни показали ракети, які відрізняються від типових. Втім, це може бути як дезінформація, та й інформація. Оскільки, якщо росіяни демонструють проведення навчань, то вони мають показати щось відмінне від звичайних ракетних стрільбищ. Зокрема, щось, що вказує на систему бойового управління з використанням ядерної зброї. Втім, знову ж таки, росіяни можуть дезінформувати щодо цих навчань, оскільки не хочуть показувати в якому стані знаходяться їхні ядерні сили.

Росіяни на цих навчаннях імітують тактичні ядерні удари. Зокрема, вони показують пускові установки "Іскандер" двох типів. Також вони продемонстрували крилату ракету та говорили про протикорабельну ракету "Москіт". Втім, за словами Їжака, в Росії ніколи не був сильним компонент морських ядерних боєприпасів.

Підсумовуючи Їжак пояснив, що з одного боку росіян на цих навчаннях демонструють щось конкретне, а з іншого про якісь суттєві підготовчі процеси для застосування ядерних тактичних сил сьогодні сказати не можна. За його словами, ці навчання більше схожі на інформаційно-психологічну операцію.

Планування застосування ядерних сил сьогодні стає більш реальним

Олексій Їжак пояснив, що російські навчання ядерних тактичних сил все ж мають певний ефект. Сьогодні планування застосування ядерної зброї стали більш реальними. Все почалось із того, що війна стала більш позиційною з великим накопиченням сил. Саме за такого сценарію можна знайти раціональне застосування тактичної ядерної зброї.

Втім, як наголосив Їжак, Росія починає змінювати підходи до ведення бойових дій по ходу справи. Росіяни анонсували навчання ядерних тактичних сил у відповідь на великі військові навчання НАТО. В Росії багато про це говорили й нічого не показували. Втім, зараз там вирішили продемонструвати свої можливості. Сьогодні ситуація кардинально змінилась і з боку Заходу. У Франції теж продемонстрували свої потужності ядерних сил, які є достатньо ефективними. А також зник страх ескалації з боку РФ. На це зокрема вказує і запуск ядерної ракети в США.

Якщо загалом говорите про те, що зараз робить Росія, то можна сказати, що у РФ працюють над ядерною доктриною. На думку Їжака, всі розмови про застосування ядерної зброї у РФ викликають відчуття того, що там розуміють той факт, що ресурсів для ведення війни в них може не вистачити. В Росії є проблеми з ресурсами для війни й ці проблеми можуть виявитись вже при підготовці бюджету на наступний рік. І вже зараз вони намагаються продемонструвати, що готові застосувати ядерну зброю, якщо будуть "над прірвою".

Україна атакувала станцію попередження про ядерний удар в РФ

Олексій Їжак також прокоментував удар Сил оборони по станціях попередження про ядерний удар на території РФ і чому на це не було жодної відповіді. За його словами, факторів може бути кілька. По-перше, ці станції більше використовуються росіянами в новій протисупутниковій історії. Зокрема, коли Китай та Росія намагаються просувати обмеження протисупутникових систем. Їжак не виключив, що ці станції Росія використовує спільно з Китаєм для спостереження в космосі. По-друге, станції попередження про ядерний удар в Росії можуть взагалі не працювати. По-третє, якщо розглядати історію ядерних сил, то питання вразливості від звичайного озброєння не регулюється протоколом відносин між ядерними державами.
 

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Сергій Згурець
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