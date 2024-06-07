Передача винищувачів від Франції, пакета допомоги від США, а також розвиток українського виробництва FPV-дронів. Воєнні підсумки дня

Франція планує передати Україні Mirage 2000-5

Президент Франції Макрон повідомив про плани передачі Україні винищувачів Mirage 2000-5. За його словами, модернізовані "міражі" дадуть змогу Україні захистити свою територію і повітряний простір. Українські пілоти та техніки будуть проходити навчання у Франції, це триватиме приблизно до кінця року і на це потрібно лише 5 місяців, тобто дуже оперативно. Точної кількості винищувачів президент Франції поки що не назвав, але ми знаємо, що у таких версій як Mirage 2000-5 у французів є 27 одномісних машин та ще декілька двомісних, які також можуть використовувати для тренування. Крім того, ми знаємо, що Макрон пообіцяв навчити у Франції 4500 українських військових - це власне одна повноцінна бригада - і підтвердив готовність скерувати в Україну французьких військових інструкторів, проте не йдеться про навчання солдатів у зоні бойових дій, сказав Макрон.

Але повернемось до літаків. Отже, таке враження, що Повітряні сили України будуть літати не лише на F-16, а й на Mirage 2000-5. Що це за літак? Це винищувач четвертого покоління, який пройшов низку модернізацій і може виконувати місію протиповітряної оборони, завдавати ударів по наземних цілях керованим і некерованим озброєнням. Хоча, йому буде важко відганяти російську тактичну авіацію, бо "міраж" має радар і ракети, які все-таки суттєво поступаються тим, що мають Су-35 з їхніми локаторами й озброєнням. Проте "міраж" може ефективно полювати на російські крилаті ракети та шахеди, він може завдавати ударів далекобійними бомбами, наприклад, тими ж Hammer, які ми отримаємо від Франції. Головне, цей літак може бути носієм крилатих ракет SCALP та Storm Shadow і бити по ворожих цілях на відстані до 300 км.

До речі, літаки F-16 цього робити не можуть, тому що вони не адаптовані під ці ракети. Отже, французькі винищувачі можна розцінювати, як певне посилення можливостей нашим Повітряним силам. Проте скажу, що наявність двох типів легких винищувачів насправді не виглядає оптимально з погляду логістики, відмінності арсеналів і усього циклу навчальної підготовки.

До речі, я не бачив коментарів з боку Повітряних сил, хоча свого часу командувач Олещук казав, що з Mirage 2000-5 можна сформувати одну ескадрилью - це 12 машин, які будуть виконувати ту ж функцію, що і Су-24М, які використовуються для пусків крилатих ракет SCALP та Storm Shadow. У будь-якому разі це цікава ініціатива, очікуємо, що ці літаки з'являться в небі України й будуть знищувати противника.

Пакет допомоги від США

Водночас було оголошено про надання нового пакета військової допомоги від Сполучених Штатів. Пакет вкрай цікавий, насамперед його обсяг - 225 млн доларів - начебто незначна сума, але насиченість пакета чітко відповідає потребам наших військових на полі бою. Це якраз боєприпаси до HIMARS, мінометні, артбоєприпаси, бронетехніка. Зокрема там оголошено про передачу 200 БТРів М113, у попередньому пакеті було 400, тобто зараз фактично йдеться загалом про 600 цих бронетранспортерів, які вкрай потрібні для підвищення механізації наших нових бригад, які зараз створюються.

Доки ми очікуємо американське озброєння, яке ось-ось з нового пакету надійде на поле бою, Сили оборони активно використовують FPV-дрони. Днями в російських пабліках була істерія, що наші сили мають перевагу над противником у кількості дронів: чотири до одного, шість до одного. Ворог зараз намагатиметься забезпечити якийсь паритет, або протидіяти нашій потужності. Війна - це швидкість адаптації на полі бою і саме це визначатиме характер бойових дій.

Виробництво та використання українських FPV-дронів

Отже, далі ми поговоримо як створюють українські дрони, як вони закуповуються та як оновлюються. Директор компанії-виробника безпілотних авіаційних систем Роман Княженко наголосив, що новинкою на ринку є тепловізійні дрони самонаведення

"Ми й до цього в принципі робили тепловізійні дрони, але зараз, оскільки довели цю технологію, почали робити всі дрони, які були просто тепловізійними - дронами з самонаведенням. Це не сильно впливає на вартість, але, я думаю, що найближчими місяцями побачимо наскільки це сильно вплине на результативність. І так само різний модельний ряд по розмірах, по вазі, яку він буде підіймати й далі низки ретрансляторів, системи зв'язку. Ми зараз почали виробляти вже у багатотисячній кількості льотні контролери, регулятори обертів, системи зв'язку на дрони й виходить класно в тому плані, що ми можемо швидко і першими вводити нові частоти про які, я думаю, скоро дізнаються і наші підрозділити, і ворог", - пояснив Княженко.

За його словами, потужність виробництва за останній рік збільшилася. Восени минулого року "пташки" компанії "Вирій Дрон" лягли в основу курсу народних FPV, а зараз вона займається зовсім іншими БПЛА.

Про оптимізацію процедури закупівель директор компанії-виробника сказав: "Погані новини, на жаль, не буде простого рішення, його не може бути, бо це така глобальна реформа закупівель Міноборони, або Мінцифри. Що потрібно змінити? - це більше децентралізації й швидкості".

Княженко пояснив, що наразі рішення приймається таким чином: йде сигнал, що треба купити певні дрони, потім в Генеральному штабі ЗСУ приймається рішення про те, який пріоритет у потреби і як вона має виглядати, сформована потреба вже йде на ті структури, які будуть закуповувати - Мінцифра чи Міноборони, далі відбуваються закупівлі. Процедура дуже довга й повільна, тому на фронт не завжди доходить те, що було актуальним на момент прийняття рішення: "Я знайшов у хлопців під Костянтинівкою дрон і там стояла дата - пів року тому, а вони кажуть, що його тільки отримали від керівництва - це дуже довго й дрони реально застарівають".

У компанії "Вирій Дрон" є представники, які їздять на фронт, спілкуються з військовими й бачать наочно їхні потреби, інколи виїжджають і тестуються в бойових умовах, утім цього теж недостатньо, пояснив очільник виробництва.

"Ми зараз сильно розширюємо, умовно, клієнтський відділ, який буде спілкуватися саме не з закупниками, а з користувачами, тобто з військовими, тут важлива актуальність. Чим більша у нас компанія, тим складніше буде тримати цю актуальність, бо внести швидкі зміни у виробництві на якому працює дві людини - дуже просто, це одна хвилина, а у виробництві на якому працює 50-100 людей - вже набагато складніше. Намагаємося тримати актуальність, робити актуальні дрони, рухатися на випередження", - пояснив він.

За його словами, щоб продавати дрони державі не треба робити супер класні дрони, треба лише гарно комунікувати з державою, мати класних юристів і хоча б якісь БПЛА, адже людина, яка займається закупівлями, має отримувати експертизу від тих хто їх використовує, але це працює дуже довго: "У нас цей показник (експертизи, - ред.), на щастя, доволі високий, але все одно, як на мене, це можна підвищувати постійно. Якщо ми кажемо про звичайний дрон 8 дюймів, який збирається на багатьох заводах в Китаї, Росії, Україні, то, я думаю, там у нас одна з найвищих ефективностей через централізацію процесу і навченість робітників та вмотивованість".

Княженко поділився, що нині компанія вносить великі зміни у сам дрон, а це призводить до змін у технологічному процесі й часі виробництва, утім й ефективність БПЛА теж покращується.

"У нас є в планах наступного місяця вже повністю перейти на всі дрони з самонаведенням. Ми думаємо, це буде серйозна зміна на фронті, це буде ідеальне самонаведення від різних компаній не тільки нашої, це буде наше нічне самонаведення, я сподіваюсь, воно теж буде представлене не тільки на наших дронах, а й основне, що це є ключем до автономізації поля боя. Наша основна мета, щоб найближчі 10 км не було жодної людини з нашого боку і зрозуміло, що з їхньої сторони теж, щоб нікого не залишиться", - додав директор компанії-виробника безпілотних авіаційних систем.