"Понад сотню окупантів": невдалий штурм РФ на Курахівському напрямку та подальші дії противника у Вугледарі. Колонка Сергія Згурця

Вихід з Вугледару

Відбувся відхід наших частин на нові рубежі оборони. Є низка оцінок експертів і військових з приводу того, що командування ЗСУ запізнилося з наказом про відхід з міста. Проте не варто робити поспішних висновків. Ворог мав суттєву перевагу у живій силі та артилерії. Військові, які тримали цю ділянку фронту, порівнювали ситуацію з 2022, 2023 і 2024 роками. У 2022 та 2023 роках, коли ворог наступав, у них була значна кількість засобів артилерії, і можна було знищувати ворога, не шкодуючи боєприпасів. У 2024 році ситуація погіршилась, і коли відбулися флангові штурми, перевага у живій силі противника зросла.

Також деякі командири розповідали, що кількість військових у бригаді суттєво зменшилась саме через втрати. В одному з батальйонів із 350 вояків залишилося лише 30, що суттєво вплинуло на можливості бригади. Ймовірно, це був один із чинників, через який ЗСУ довелося відійти. ОСУ "Хортиця" 2 жовтня заявила, що з огляду на флангові дії противника, його перевагу і дії, які виснажили оборону українських підрозділів, виникла загроза оточення міста, тому було ухвалено рішення відійти.

Судячи з повідомлень, окупанти говорять про можливі подальші дії наступу в напрямку Курахового. Але ймовірно зараз буде певне перегрупування противника, накопичення сил. Можливо, ворог здійснить рух на захід, зокрема від Пречистівки до Великої Новосілки. Це також значний населений пункт, важливий елемент нашої оборони. Але все це припущення, побачимо, як буде розвиватися динаміка далі.

Зараз потрібно віддати належне мужності воїнам 72-ї бригади, які тривалий час обороняли місто і здійснили вихід з цієї ділянки на нові рубежі, де далі триматимуть оборону. Окрім цього напрямку, не менш складним зараз є Курахівський напрямок. Сьогодні Генштаб виділив цей напрямок як один із найбільш гарячих, з огляду на кількість ворожих атак.

Курахівський напрямок

Назар Войтенков, виконувач обов'язків пресофіцера 33-ї ОМБр, яка діє на Курахівському напрямку, розповів що відбувалося у зоні відповідальності бригади продовж цього тижня.

"За цей тиждень ми змогли знищити не менше сотні окупантів на нашому напрямку. Був масовий п’ятигодинний штурм противника на позиції нашої бригади. Навіть за словами деяких моїх побратимів, а саме командирів механізованих батальйонів, іноді втрачаєш межі між тим, де штурм починається, і де він закінчується. Зазвичай росіяни надсилають на наші позиції дві, три, чотири одиниці броньованої техніки із десантом, який ми успішно знищуємо. Техніка або боязко відступає, або горить у полі, або застряє у вирвах від прильотів снарядів. Іноді ми влучно стріляємо по них нашими артилерійськими снарядами й успішно їх розгусеничуємо, чим також зупиняємо і потім добиваємо скидами", - зазначив він.

Також нещодавно під час чергового штурму на Курахівському напрямку росіяни здалися в полон ЗСУ.

"Російський десант намагається ховатися в посадках, які ЗСУ вже пристріляли. Цього тижня був штурм, росіяни після тривалої молотилки нашими скидами таки не витримали натиску і вирішили здатися в полон. Сім окупантів вийшло із посадки. Ми їх почали виводити дроном, але росіяни не змогли нам пробачити такої локальної перемоги, вирішили їх накрити артснарядами", - розповів Войтенков.