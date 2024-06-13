Як працюють українські роботизовані платформи та на якій відстані. Колонка Сергія Згурця

Результати Рамштайну

Сполученні Штати нададуть Україні засоби протиповітряної оборони, бронетехніку й артилерію з боєприпасами, про це міністр оборони США сказав сьогодні на черговій зустрічі у форматі Rammstein у Брюсселі. На засіданні були присутні представники багатьох країн, зокрема від України був міністр оборони Рустем Умєров. Пріоритетні питання, як і на минулій зустрічі - посилення України засобами протиповітряної оборони, проте було і про підготовку резервів, ремонт поставленої техніки та інші важливі речі, які впливають на боєздатність нашого війська.

Ллойд Остін також повідомив про новий пакет американської допомоги на 100 млн доларів. Проте поки немає остаточної інформації чи Сполучені Штати виділять Україні другу батарею Patriot, яка зараз розташована у Польщі. Про це попередньо повідомляли американські засоби масової інформації, а в самій Польщі почали лунати голоси, що напевно не варто передавати цю батарею Україні, бо це позначиться на боєздатності самої Польщі. Тому будемо чекати чим ця історія завершиться.

Бавовна у ворога

Україна продовжує системні заходи зі знищення російських систем протиповітряної оборони і С-300, і С-400 у Криму та на тимчасово окупованих територіях, і навіть у Білгородській області використовуючи ATACMS та HIMARS. За декілька тижнів з середини квітня відбулося знищення складових до десятка російських дивізіонів ЗРК великої дальності, а також РЛС і командних пунктів - все це, звісно, впливає на ефективність російської системи ППО і демонструє неспроможність цих ЗРК боротися зокрема з тими ж ATACMS, які були ще виготовлені у 1980-ті роки.

Зараз Росія перемістила десь з-під Москви у Крим штучний товар - найсучасніший, за оцінками росіян, ЗРК С-500 під індексом "Прометей". Про це повідомив керівник ГУР Кирило Буданов. Це буде його дослідна, перша експлуатація. Він може використовувати два типи ракет: один - для знищення літаків, а інший - аби боротися з балістичними й навіть гіперзвуковими ракетами. Як стверджує російська сторона, дальність цього комплексу з другою ракетою заявлена аж у 500 км, але це, повторюсь, рекламні дані, лише практика - є критерієм істини. Не виключно, що у цього комплексу в категорії "аналогов нет" буде така ж доля, як і у російських винищувачів п'ятого покоління Су-57, які були атаковані українськими дронами.

Модернізована Х-101

У будь-якому разі, маємо розуміти, що противника не варто недооцінювати. Він не є таким безпорадним як нам хотілося. Є підтвердження, що ворог починає використовувати оновлені крилаті ракети для полювання вже за нашими летовищами й літаками, йдеться про крилату ракету Х-101 з новою касетною бойовою частиною. Цими ракетами росіяни атакували вже летовища у Старокостянтинові та Василькові - це є ознакою того, що ворог намагається якимось чином підготуватися до прибуття довгоочікуваних F-16. Тому нашими Повітряними силами треба щільніше прикриватися використовуючи мобільні групи, засоби протиповітряної оборони й будувати ангари для літаків, адже на полі бою важлива швидка адаптація до викликів.

Українські роботизовані платформи на фронті

Цього тижня презентували нові Сили безпілотних систем ЗСУ. Ця структура буде відповідати за навчання, постачання нових дронів, наземного морського й повітряного базування, буде підтримувати контакти з виробниками, які зараз залучені до постачання Збройних Сил.

Розробник українських безпілотників Ratel та військовослужбовець Тарас Остапчук вважає, що треба створювати окремі роти для таких роботизованих систем, як було з ударними БПЛА. Зокрема сапер має володіти новими навичками, адже така робота відрізняється від класичного мінування: "Це суттєво зменшить навантаження на військовослужбовців і збереже їхнє життя".

Остапчук розповів що на полі бою Сили оборони зараз використовують чотири види роботизованих платформ: дрон-камікадзе, евакуатор, логіст і дистанційний мінувач.

"Кожен із них систематично отримує якесь оновлення, реагуємо на фідбеки з лінії фронту, фактично зараз воює п'ята ітерація наших роботів і на підході шоста з покращенням. Роботизовані платформи віддаляють оператора від ЛБЗ (лінії бойового зіткнення, - ред.) і оператор працює в середньому на відстані 3 км; логіст, евакуатор зараз поставили рекорд - 30 км віддаленість від оператора. Наші платформи їздять по Starlink вже понад пів року. Наш оператор може знаходитись в будь-якій точці світу й керувати платформою, а 30 км - це дальність по запасу ходу з навантаженням у три людини - це 450 кг", - пояснив Остапчук.

Військовий розповів, що ці платформи мультифункціональні й можуть нести міни - тоді стають камікадзе. Так званий безпілотник логіст може вести до 400 кг й надалі витримуватиме вагу у 10 протитанкових мін.

Ratel має прямі контракти з військовими частинами, а також на фінальній стадії підписання договору з Мінцифрою та Агенцією оборонних закупівель. У цьому допомагає Brave1.

"Станом на сьогодні у нас основна проблема - знайти людей, хоч є фінансування і маємо три складальні цехи. Мобілізація ніяк не впливає на виробництво, ми критичні й можемо бронювати людей. Люди, які дізнаються, приходять, проходять співбесіду до нас і працюють, але основна проблема - це брак фаху. У нас працюють звалювальники, помічники зварювальників, паяльщики, електронщики, радіотехніки, системні адміністратори. Основна проблема - брак людей і те, що люди бояться вийти через мобілізацію навіть з дому", - наголосив розробник українських безпілотників.

Остапчук поділився, що на підприємстві тривають навчання для військових, додатковий фах вже отримало близько 60 операторів. Водночас компанія співпрацює з колегами та обмінюється матеріалами й знаннями: "Зараз усі виробники працюють на перемогу і тут немає конкуренції взагалі. Питання - виключно масштабування, навчання операторів у зв'язку з браком кадрів - це трошки гальмується".

За його словами, за останні два-три місяці ворог значно збільшив асортимент роботів на фронті.

"Роботи набагато менш технологічні ніж наші, у цілому як і вся їхня зброя, але вони будуть 100% масштабними. У них більше грошей і в них буде багато не технологічних роботів, набагато більше ніж у нас - історія така ж, як і з FPV", - пояснив Остапчук.

На запитання чи може противник захопити наші технології та використати їх у себе, розробник українських безпілотників Ratel відповів: "На мою думку, не може, бо вони можуть взяти звідти виключно конструктив, там основне питання - це програмне забезпечення і зв'язок, а у них немає доступу до нього, як у НАТО та європейських країн, у них буде щось примітивне з Китаю".

Щодо відновлення роботизованих платформ, то зараз воно триває власними силами компанії. Якщо несправність виникла внаслідок їхньої помилки, то й ремонт для військових безплатний, а також видають комплекти для ремонту на місці.