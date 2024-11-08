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Головна Статті "Завдати максимальної шкоди": наслідки атаки РФ, активізація на Курщині і наступ біля Часового Яру. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

"Завдати максимальної шкоди": наслідки атаки РФ, активізація на Курщині і наступ біля Часового Яру. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
8 листопада, 2024 п'ятниця
20:38
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Відбулась чергова російська атака з використанням дронів та крилатих ракет

Зміст

Атака РФ по Україні

Повітряними Силами було збито 62 дрони, а ще 26 втрачено. Атака охопила об’єкти в 12 областях України. З неофіційних джерел стало відомо, що один з дронів впав поблизу Броварів. Він мав термобаричну бойову частину, що свідчить про використання ворогом модифікованих "шахедів". На збитому дроні був порядковий номер 8998, що може свідчити про збільшення виробництва цих дронів. Наші засоби протиповітряної оборони активно збивають ці дрони. Також було збито чотири крилаті ракети Х-69 з дальністю 400 км. Одна з них впала під Васильковим. Аналіз уламків показав, що ворог використовує касетні бойові частини, що орієнтовані на завдання максимальної шкоди цивільним об’єктам. Ворог намагається впливати на стійкість нашого населення, але ми маємо брати приклад з наших військових, які тримають оборону в складних умовах. 

Ситуація на Курщині

Відбулася активізація бойових дій, зокрема поблизу Любимівки. Ворог використовував техніку для штурмових дій, але наші підрозділи знищили щонайменше сім одиниць бронетехніки. Бойові дії тривають на Коренівському і Суджанському напрямках, де ворог використовує оперативно-тактичну авіацію. Очікуємо підтвердження перебування там північнокорейських військових. Були офіційні повідомлення про те, що ворог зазнає втрат, і північнокорейці вже гинуть.

Часів Яр

На цьому напрямку ворог намагається використовувати перевагу в живій силі та техніці. Противник здійснював там атакуючі дії, що дозволили йому просунутися через канал Сіверський Донець - Донбас. Там діє 24-та окрема механізована бригада Збройних Сил, а також 5-та окрема штурмова бригада, яка захищає, зокрема, трасу Іванівське - Ступочки. Там зараз активно використовується наша артилерія. Проблем з боєприпасами немає, але ворог активно наступає на всіх напрямках. Завдяки достатній кількості снарядів, насамперед натівського калібру 155 мм, ворожі сили знищуються, хоча їх все ще багато. Тож 5-та окрема штурмова бригада надає підтримку 24-й бригаді, і навпаки. Взаємодія між бригадами є важливим чинником, що забезпечує міцну оборону на цій ділянці фронту. Це важлива частина ефективних оборонних і, за можливості, наступальних дій. 

Андрій Полухін, представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила розповів, що відбувається на цьому напрямку фронту.

"У місті Часів Яр, на ділянці відповідальності нашої бригади, ситуація залишається складною. Противник намагається штурмувати наші позиції, перетинати канал і займати наші позиції. Проте йому це не вдається. Він використовує малі піхотні групи, щоб непомітно перейти канал і зайти в тил наших позицій, але ця тактика є ризикованою і важкою для них через вогневий контроль українських сил, зокрема пілотів дронів, мінометників та артилерії. Мікрорайон "Канал", який був окупований влітку росіянами, практично зруйнований, тому там все добре проглядається. Росіяни намагаються ховатися в руїнах, але наші хлопці швидко їх знаходять і знищують. Ті групи, яким вдається перетнути канал, залишаються заблокованими в руїнах, без підкріплення та логістики, і з часом їх виявляють наші військові", - повідомив він.

Щодо самого міста Часів Яр, воно практично зруйноване. інфраструктурно розвинені райони, де є багатоповерхівки, сильно постраждали. Жодного цілого будинку там немає: деякі будинки зруйновані зсередини, інші - артилерією, каже Полухін. Щодо логістичних шляхів, то дороги до Часового Яру вже давно моніторяться ворогом, який намагається вражати їх дронами. Це, на жаль, для бригади штатна ситуація, коли логістика дуже складна. Проте ЗСУ, маючи засоби РЕБ, використовуючи погодні умови та освітлення, які не сприяють дронам, забезпечують підрозділи всім необхідним.

"На цей момент озеленення вже немає, але листя ще лишається, воно пожовкле, червоне, коричневе, але ще не впало повністю. Тому є можливість як маскувати наші засоби, так і противник користується цим. Погода зараз, звісно, погіршується, що нормально для осені на сході країни. Наші хлопці більше турбуються ситуаціями, коли спускається туман. Але для цього в нас є все необхідне, щоб мати достатній контроль над ситуацією по нашій лінії відповідальності, бо коли є сповіщення про погіршення погоди, виставляються додаткові пости, і посилюється увага. Звісно, це обмежує роботу наших дронів, але не тільки наших, а й дронів противника. Це не перша осінь повномасштабної війни", - розповів представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила.

За його словами, вже довгий час при обороні Часового Яру саме FPV-дрони є найбільшою загрозою. Це одна з перших ділянок, де противник почав їх активно використовувати ще з осені минулого року. Щодо КАБів, був період, коли на позиції щодня прилітало до п’яти одиниць. Зараз противник використовує їх щодня, і в основному страждають тилові райони, такі міста як Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ. Противник також використовує КАБи для ударів по ближнім територіям і по позиціях бригади в самому місті Часів Яр. 

Поповнення бригади

Полухін повідомив, що 24 окрема механізована бригада ім. Короля Данила не лише мобілізує нових військових, а й відкрила рекрутинговий центр, тому до них приходить більше людей, ніж зазвичай під час мобілізації. Всі військові, як хлопці, так і дівчата, проходять базову військову підготовку та фахову підготовку, а також злагодження в районі виконання завдань. В бригади окремий підрозділ, який займається цим. Це дуже фаховий підрозділ, учасники якого самі пройшли бойові дії та розуміють, що потрібно та як підготувати новобранців. Це дозволяє швидко реагувати на зміни тактик противника на полі бою. Щодо часу підготовки, то все залежить від ситуації на ділянці, але наші бійці проходять додаткову підготовку не менше двох тижнів.

"Ми знаходимося в стані активної війни, і завжди матимемо потребу в боєкомплекті, людях та логістичному забезпеченні. Для вирішення логістичних питань потрібен транспорт. Наші хлопці збирають кошти, відкривають банки, український народ збирає гроші, і держава також надає транспортні засоби, безпілотні системи та РЕБи. Все це постійно потрібно, адже обладнання може згоріти або перегрітися, а машини, які виходять з ладу, стають цілями для дронів", - додав Полухін.


 

Теги:
Новини
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Росія
Сергій Згурець
ППО
російська армія
ЗСУ
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