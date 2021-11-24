Авіакомпаніям України пропонують виплатити 104 млн грн за евакуаційні рейси під час COVID-пандемії у 2020 році
Міністерство інфраструктури подало на розгляд Кабінету міністрів проєкт постанови про виплату українським авіакомпаніями 104 млн грн компенсацій за здійснення евакуаційних рейсів у період пандемії COVID-19 2020 року
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
"Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна (авіаперевізникам – ред.) держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів", - повідомив міністр.
Він висловив сподівання, що всі кошти виплатять протягом кількох тижнів після ухвалення рішення Кабміном.
Згідно з текстом проєкту, для отримання бюджетних коштів українські авіаперевізники мають до 10 грудня 2021 року направити до Мінінфраструктури заявку та підтверджувальні документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та збитки, яких вони зазнали за відповідний рейс.
"На підставі поданих заявок Мінінфраструктури протягом десяти днів наказом затверджує розподіл бюджетних коштів та в межах наявних бюджетних асигнувань здійснює розрахунки з авіаперевізником щодо компенсації витрат", - йдеться в документі.
Однак, якщо у авіперевізника є заборгованість перед "Украерорухом", з аеропортового обслуговування в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" ім. Данила Галицького, за державними зборами до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних видатків на авіадіяльність та участь України в міжнародних авіаорганізаціях бюджетні кошти, які йому мають компенсувати компенсовано, можуть бути спрямовані лише на погашення заборгованості до кінця поточного бюджетного року.
- Нагадаємо, українські авіакомпанії, які не сплачуватимуть аеронавігаційні послуги державного підприємства Украерорух, з 1 листопада втратили право на польоти в Європу.
- Згідно з даними "Укрероруху", кількість польотів над Україною за жовтень досягла майже 84% від докризового показника.
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