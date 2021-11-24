Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Авіакомпаніям України пропонують виплатити 104 млн грн за евакуаційні рейси під час COVID-пандемії у 2020 році

Авіакомпаніям України пропонують виплатити 104 млн грн за евакуаційні рейси під час COVID-пандемії у 2020 році

24 листопада, 2021 середа
13:25
Економіка літак

Міністерство інфраструктури подало на розгляд Кабінету міністрів проєкт постанови про виплату українським авіакомпаніями 104 млн грн компенсацій за здійснення евакуаційних рейсів у період пандемії COVID-19 2020 року

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна (авіаперевізникам – ред.) держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів", - повідомив міністр.

Він висловив сподівання, що всі кошти виплатять протягом кількох тижнів після ухвалення рішення Кабміном.

Згідно з текстом проєкту, для отримання бюджетних коштів українські авіаперевізники мають до 10 грудня 2021 року направити до Мінінфраструктури заявку та підтверджувальні документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та збитки, яких вони зазнали за відповідний рейс.

"На підставі поданих заявок Мінінфраструктури протягом десяти днів наказом затверджує розподіл бюджетних коштів та в межах наявних бюджетних асигнувань здійснює розрахунки з авіаперевізником щодо компенсації витрат", - йдеться в документі.

Однак, якщо у авіперевізника є заборгованість перед "Украерорухом", з аеропортового обслуговування в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" ім. Данила Галицького, за державними зборами до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних видатків на авіадіяльність та участь України в міжнародних авіаорганізаціях бюджетні кошти, які йому мають компенсувати компенсовано, можуть бути спрямовані лише на погашення заборгованості до кінця поточного бюджетного року.

  • Нагадаємо, українські авіакомпанії, які не сплачуватимуть аеронавігаційні послуги державного підприємства Украерорух, з 1 листопада втратили право на польоти в Європу.
  • Згідно з даними "Укрероруху", кількість польотів над Україною за жовтень досягла майже 84% від докризового показника.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
Мінінфраструктури
компенсації
виплати
авіаперевезення
Читайте також:
Даниил Гетманцев
23 листопада, 2021 вiвторок
"Хочемо, аби люди почали виходити з тіні, адже це останній шанс": Гетманцев анонсував "нову еру фінансової прозорості"
24 листопада, 2021 середа
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після вильоту киян з єврокубків
Алексей Данилов
21 листопада, 2021 неділя
Данілов припустив, навіщо Росія стягує війська до кордону з Україною
Київ
+0
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.79
    Купівля 26.79
    Продаж 27.06
  • EUR
    Купівля 30.02
    Продаж 30.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
24 листопада
13:53
ЄС вимагає скасувати указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО на російський ринок
13:48
Денис Шмигаль
Кабмін виділив 175 млн грн на посилення кордону з Білоруссю
13:45
ліки
Уряд розширив перелік медикаментів для лікування COVID-19
13:38
Ексклюзив
Жданов
Україні потрібно підсилити кордон з Білоруссю, але 17 млрд грн на побудову “стіни” не вистачить, – військовий експерт
13:27
Окупанти обстріляли позиції прикордонників поблизу Мар'їнки
Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників поблизу контрольного пункту "Мар’їнка"
13:20
Human Rights Watch закликала Білорусь зупинити знущання над мігрантами, а Польщу - дотримуватися міжнародних зобов'язань
13:10
хакери
В Україні викрили міжнародну хакерську групу: "зламували" телефони та продавали конфіденційну інформацію громадян
12:50
НАЗК
НАЗК презентувало IT-інструмент, який виявлятиме корупційні правопорушення посадовців
12:30
зерно
Розтрата зерна на 3,2 млн грн: НАБУ повідомило про підозру держпосадовцю
12:27
Віктор Ляшко
Ляшко: В усіх областях України рівень COVID-госпіталізацій іде на спад
12:26
Оновлено
На Миколаївщині у Чорному морі перекинувся човен із людьми: знайшли тіло третього загиблого
12:04
Зросла кількість загиблих після трагедії на параді у Вокеші: дитина стала шостою жертвою
11:58
Віктор Ляшко
Україна отримала 30 тис. доз вакцини від грипу: щеплюватимуть медпрацівників
11:51
Антон Швець
"Українці, здається у вас буде дуже важка зима − ось вам гроші" − такий посил МВФ", − Антон Швець
11:48
Марш антивакцинаторів 24 листопада
У Києві проходить акція протесту антивакцинаторів: рух у центрі міста обмежено
11:46
Генадій Труханов
Труханов вніс за себе заставу у 30 млн грн по справі щодо заволодіння держкоштами
11:35
Telegram
Telegram вимкне рекламу на каналах держорганізацій та посадовців
11:33
У Парижі за €11 млн продали чернетку Ейнштейна
11:15
граната
В окупованому Донецьку стався вибух: постраждало двоє людей
11:02
Нова Зеландія вперше за майже два роки відкриє кордони для туристів
10:25
ДПСУ
ДПСУ: В Україні розпочато спецоперацію для посилення охорони кордону з Білоруссю
10:01
коронавірус
В Україні скоротилася "жовта" зона, Чернівецька область стала "помаранчевою"
09:55
погода
Синоптики попередили киян про ожеледицю: можливе порушення руху транспорту
09:39
Ілля Кива
МОН: Нардепа Киву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо й не присуджували
09:29
гроші
Офіційний курс: гривня ослабла до долара
09:12
Матеуш Моравецький
Прем'єр Польщі Моравецький: Потік мігрантів до Білорусі знизився
09:00
Ексклюзив
Загребельна
Держава невигідно продала колишній "Більшовик", це поразка, - Агія Загребельська
08:50
наркотики
У Колумбії вилучили рекордну партію кокаїну на $300 млн
08:36
"Шахтар" - "Інтер"
"Інтер" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
08:34
коронавірус
В Україні за добу зафіксували понад 14 тис. нових випадків COVID-19 та майже 600 смертей
08:18
міномети
Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, один український військовий отримав поранення
08:06
Black Friday
Безпечний шопінг у "чорну п'ятницю": поради YouControl
08:03
Погода
Мокрий сніг, мороз та ожеледиця: якою буде погода 24 листопада
08:00
Шахтар - Інтер
"Інтер" - "Шахтар": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
07:38
Джо Байден
Байден запросив Україну приєднатися до віртуального саміту за демократію
07:35
Златан Ібрагімович
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
07:16
коронавірус
Україна пройшла пік смертності від коронавірусу, - НАН
07:01
"Челсі" - "Ювентус"
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
00:00
"Динамо" - "Баварія"
Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Динамо" після вильоту киян з єврокубків
2021, вiвторок
23 листопада
23:51
Роман Яремчук
Українець Яремчук допоміг "Бенфіці" зіграти внічию з "Барселоною" і позбавив "Динамо" шансів на Лігу Європи
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV