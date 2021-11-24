Авіакомпаніям України пропонують виплатити 104 млн грн за евакуаційні рейси під час COVID-пандемії у 2020 році

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.



"Ми вже внесли цей документ до Кабміну і розраховуємо на його ухвалення. Там 104 млн грн – це вся сума, яку винна (авіаперевізникам – ред.) держава з минулого року. І зараз, якщо не помиляюся, нам вдалося нарешті зняти всі питання, які мало Міністерство фінансів", - повідомив міністр.



Він висловив сподівання, що всі кошти виплатять протягом кількох тижнів після ухвалення рішення Кабміном.



Згідно з текстом проєкту, для отримання бюджетних коштів українські авіаперевізники мають до 10 грудня 2021 року направити до Мінінфраструктури заявку та підтверджувальні документи з розрахунками про здійснення порожнього міжнародного рейсу з України та збитки, яких вони зазнали за відповідний рейс.



"На підставі поданих заявок Мінінфраструктури протягом десяти днів наказом затверджує розподіл бюджетних коштів та в межах наявних бюджетних асигнувань здійснює розрахунки з авіаперевізником щодо компенсації витрат", - йдеться в документі.



Однак, якщо у авіперевізника є заборгованість перед "Украерорухом", з аеропортового обслуговування в міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів" ім. Данила Галицького, за державними зборами до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних видатків на авіадіяльність та участь України в міжнародних авіаорганізаціях бюджетні кошти, які йому мають компенсувати компенсовано, можуть бути спрямовані лише на погашення заборгованості до кінця поточного бюджетного року.

Нагадаємо, українські авіакомпанії, які не сплачуватимуть аеронавігаційні послуги державного підприємства Украерорух, з 1 листопада втратили право на польоти в Європу.

Згідно з даними "Укрероруху", кількість польотів над Україною за жовтень досягла майже 84% від докризового показника.