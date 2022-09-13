Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"На мою думку, Азербайджан та Росія є головними вигодонабувачами від тиску на Вірменію, у тому числі військовим способом. Азербайджану це потрібно, тому що він так і не отримав з 2020 року повний контроль над транспортною логістикою, зокрема над проєктом "Зангезурський коридор", який має з'єднати Азербайджан і Нахічевань (місто в Азербайджані та столиця Нахічеванської Автономної Республіки – ред.). А Росії це потрібно, тому що такий коридор тепер стає дуже актуальним через відсутність у РФ нормальної наземної комунікації з Середземноморським регіоном та Близьким Сходом", - пояснив експерт-міжнародник.



Ілія Куса зауважив, що РФ зараз використовує дороги через Грузію та Іран, але ці шляхи ненадійні, тому що ці країни непідконтрольні Росії та можуть вести свою гру.



"Те, що Азербайджан хоче взяти під контроль цей коридор та створити регіональну логістику, то для Росії ця історія є вигідною та цікавою, з точки зору обходу західних санкцій. І на мою думку, зараз Азербайджан робить спробу силовим шляхом тиснути на Вірменію, щоб вона пішла на поступки у створенні такого коридору. А росіяни удають, що вони тут ні до чого, хоча ситуативно грають на боці офіційного Баку. Саме цим я пояснюю пасивність Росії під час сьогоднішнього загострення, а також і двох попередніх у цьому році, тобто йде гра за регіональну логістику, яка вигідна й Азербайджану, і Росії", - зазначив Куса.

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