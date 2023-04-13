Про це повідомляє Bloomberg.

Державний банк Індії та Bank of Baroda повідомили нафтопереробникам, що вони не будуть обробляти платежі за нафту, куплену понад ліміт.

Індія разом із Китаєм стали ключовими покупцями російської сирої нафти після того, як більшість інших уникали її поставок після вторгнення в Україну. Країна Південної Азії скористалася перевагами дешевших барелів, закупивши рекордні обсяги та піднявши Росію до свого головного постачальника після Іраку та Саудівської Аравії.

У той час як Індія імпортує російську нафту на основі поставки, що враховує логістику та інші витрати, банки вимагають деталі так званих цін на борту, щоб гарантувати, що вони на рівні або нижче 60 доларів за барель. Цей рівень звільняє їх від санкцій Європейського Союзу, які забороняють використання судноплавства, банківської діяльності та страхування від членів блоку.

Росія все ще може транспортувати та продавати нафту за будь-яку ціну, якщо вона не використовує послуги та судна G-7 та ЄС, хоча це дає менше можливостей.

ОПЕК+ сколихнула ринки на початку цього місяця після несподіваного оголошення про скорочення виробництва. Brent — міжнародний еталонний показник — піднявся на 8% після цього кроку і з того часу почав рости, торгуючись вище 87 доларів за барель у четвер, 13 квітня.

Російська нафта торгується нижче Brent, але якщо контрольний показник підніметься вище 95 доларів за барель, це підніме ціни на нафту вище верхнього ліміту, сказав керівник НПЗ. Інший керівник нафтопереробного заводу в Мумбаї сказав, що компанії можуть звернути увагу на інші індійські банки, які мають невеликі закордонні контакти та готові обробляти платежі, не боячись засмутити США.

Зростання цін на нафту може ускладнити підписання довгострокових угод з російськими постачальниками. Indian Oil Corp., найбільший державний нафтопереробний завод країни, вже підписав угоду з ПАТ "Роснефть", але іншим меншим переробникам важко вести переговори про контракти.

Торгівля сирою нафтою вище ліміту може призвести до зменшення кількості танкерів, які бажають перевозити вантажі, що призведе до обмеження російських потоків до Індії, сказала Серена Хуанг, аналітик Vortexa Ltd. Менший флот також підвищить витрати на фрахт і зробить економіку менш привабливою.