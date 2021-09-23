"Барселона" знайшла несподівану заміну головному тренеру

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 44-річний Енрі, який наразі є асистентом тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса, розглядається в якості заміни Рональду Куману, яким незадоволені члени ради директорів "Барселони".

Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо". У 1-му турі "Барселона" програла "Баварії" (0:3). У Ла Лізі вони йдуть восьмими після 4-х матчів.



Рональд Куман працює з "Барсою" з 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії, зайняла 3-е місце в Ла Лізі і вилетіла з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу.