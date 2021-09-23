"Барселона" знайшла несподівану заміну головному тренеру
Колишній нападник збірної Франції Тьєррі Анрі може очолити іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, 44-річний Енрі, який наразі є асистентом тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса, розглядається в якості заміни Рональду Куману, яким незадоволені члени ради директорів "Барселони".
Іспанський клуб грає у нинішній Лізі чемпіонів у одній групі з "Динамо". У 1-му турі "Барселона" програла "Баварії" (0:3). У Ла Лізі вони йдуть восьмими після 4-х матчів.
Рональд Куман працює з "Барсою" з 2020 року. Під його керівництвом команда виграла Кубок Іспанії, зайняла 3-е місце в Ла Лізі і вилетіла з Ліги чемпіонів в 1/8 фіналу.
- 16 вересня "Барселона" пригрозила нідерландському тренеру Рональду Куману відставкою у разі невдачі у решті вересневих матчів.
- 20 вересня, у 5-му турі чемпіонату Іспанії з футболу "Барселона" не змогла переграти на своєму полі "Гранаду".
- 21 вересня повідомлялось, що новим головним тренером "Барселони" може стати італієць Андреа Пірло.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.52
Купівля 26.52Продаж 26.77
-
EUR
Купівля 31.01Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе