Еспресо підготував огляд про історію комуністичного монумента, проблеми з його демонтажем і дискусії щодо назви та символізму.

Батьківщина-мати: історія створення

Батьківщина-мати є найвищою скульптурою не лише України, але й усієї Європи. У світі за розміром київський монумент посідає 8 місце та випереджає американську статую Свободи. ЇЇ висота від основи сягає 102 метри, а вага складає 450 тонн. Згідно з геодезичними замірами, "мати" була проєктована так, щоб простояти понад 150 років і могти витримати землетрус за шкалою до 9 балів.

Леонід Брежнєв перерізає червону стрічку під час відкриття музею

Фото: архів музею історії України у Другій світовій війні.

Монументи, через які СРСР утверджував власну могутність та ідеологію, встановлювали чи не в кожному місті, здебільшого пам'ятники вождям. Києву випала "особлива нагода" – встановити найбільший пам'ятник у Європі, який би символізував перемогу у Другій світовій війні. Але назва "Батьківщина-мати" швидко прижилась. На відкриття, яке відбулось 1981 року, приїжджав Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

Статуя ліплена з образу скульпторки Галини Кальченко. Метал для цього монумента був виготовлений в Запоріжжі, а автором був Василь Бородай. Він, до речі, є також творцем Пам'ятного знаку на честь заснування міста Києва.

Пам'ятний знак на честь заснування міста КиєваФото: Vitaliy Mosienko/wikipedia

Батьківщина-мати має сестру-близнючку – "Родину-мать", яку у 1967 році встановили у російському Сталінграді (нині Волгоград). Вона, до речі, має ще моторошніший вигляд. У мережі користувачі порівнювали ці два пам'ятники та дійшли висновку, що вони мають у собі певний символізм. Батьківщина-киянка спокійна і лише показує, що має силу, аби захиститися, дивлячись на Схід. Тоді як волгоградська мать оскаженілим поглядом дивиться на захід з готовністю до нападу.

Демонтаж символіки "Батьківщини-матері"

Після розпаду Радянського Союзу тему демонтажу Батьківщини-матері обговорювали не раз, але далі балачки справа не дійшла. Однією з причин називали велику вартість ймовірного демонтажу настільки великої фігури.

Після декомунізаційного пакета законів, які парламент ухвалив у 2015 році, розмови набрали більш предметного характеру. На початку лютого 2018 року було оголошено, що радянський герб на пам'ятнику замінять.

Торік у застосунку "Дія" запустили голосування, яке мало вирішити долю герба СРСР на щиті Батьківщини-матері. Варіанту демонтажу громадянам України не запропонували взагалі. Олександр Ткаченко, який тоді був міністром культури, зазначив, що "це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес". Згідно з результатами опитування, більшість користувачів Дії проголосували за заміну герба СРСР на державний герб.

А вже 13 липня цього року, влада офіційно дозволила декомунізацію скульптури "Батьківщини-матері". Тепер на щиті, що здіймає над українською столицею гігантська жіноча фігура, замість герба колишнього Радянського Союзу з'явиться Тризуб.

Загальна вартість проєкту із заміни радянської символіки коштує 28 мільйони гривень. У Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що встановлення тризуба реалізується виключно за підтримки великого бізнесу та без залучення державних коштів. Так тризуб, який встановлять на щиті монумента, виготовить і безплатно передасть компанія Ріната Ахметова. Продовжились численні дискусії щодо пам'ятника і через відмову використовувати на відлиття тризуба сталі із "Запоріжсталі". Користувачі навіть вбачали у цьому корупційні схеми, а на "Запоріжсталі" заявляли, що вже надавали сталь безплатно.

"Запоріжсталь" на запит Міністерства культури та інформаційної політики України безплатно надав всю сталь для виготовлення герба та сплатив за розробку проєкту заміни радянського символу", – йшлось у повідомленні.

Крім того, на підприємстві зауважили, що з боку підрядника до "Запоріжсталі" не було озвучено претензій щодо невідповідності нержавіючого прокату встановленим нормам.

"Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монумента "Батьківщина-Мати" підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня", – написали в заяві.

У Мінкульті пояснили свою відмову так:

"Обраний для робіт метал мав бути ідентичним до того, з якого виготовили та сам монумент Батьківщини-матері. Сировину було вирішено використовувати європейську та вітчизняну – з металургійного комбінату "Запоріжсталь". Проте партія, що надійшла з комбінату, показала відчутну різницю із закордонним аналогом та вимогами проєкту. Надана комбінатом сталь має різну товщину, що може змінити вагу усієї конструкції. Крім того, матеріал з комбінату мав значну кількість пошкоджень, що ускладнило та сповільнило б підготовчі роботи".

Крім матеріалу виготовлення, активно обговорюють і зміну назви фігури. Як стверджують у мінкульті, науковці та громадськість висловили пропозицію змінити назву монумента. Вчена рада Музею війни вже ухвалила рішення назвати монумент "Україна-мати". Обіцяють, що оновлений пам'ятник буде готовий вже до Дня Незалежності

"Ми зможемо порадувати український народ таким важливим та необхідним елементом нашого протистояння в ідеологічній боротьбі з ворогом", – сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Мать не стане матір'ю

Демонтаж зі щита серпа та молота вдовольняє далеко не усіх українців. Так у соцмережах дивуються, чому монумент не демонтують повністю, адже символ комуністичної пропаганди все одно залишається цілісіньким.

Фото: reuters

Так користувачка Nadiia Ivanchuk переконана: "Якщо вже й знищувати усе радянське/московське то повністю, щоб і сліду не залишилося, а не поверхнево.Бо поверхнево виглядає, як відмивання грошей!".

Інший користувач Антон Гор наголошує: "Не виконано Закон України про декомунізацію. Пам'ятник досі стоїть на місці".

Історик, політик і народний депутат Володимир В'ятрович висловився про демонтаж серпа і молота так: "Це не Україна і не мати. Це їх "мать" і якщо вже лишати, то з дірою замість герба".

Ще минулого року він наголошував, що якщо немає політичної волі знести монумент "Батьківщина-мати", то не потрібно наносити туди герб України, адже він є повністю радянською скульптурою й українізувати його не вийде.

"Як на мене, монумент "Батьківщина-мати" є абсолютно радянською скульптурою. Будь-які спроби її українізувати насправді нічого не змінять. Якщо вже немає політичної волі демонтувати цей монумент, то не потрібно туди наносити герб України. На мою думку, потрібно просто демонтувати радянський герб на цьому монументі", - пояснив Вʼятрович.

Опитування щодо зміни радянського герба на український історик називає маніпулятивним.

"Опитування щодо нанесення українського герба є цілком маніпулятивним. Оскільки навіть перший варіант, який є в цьому опитуванні – залишити все так, як є, порушує українське законодавство. І дуже дивно, що Міністерство культури України та Український інститут національної памʼяті фактично ведуть опитування про те, чи виконувати закон, чи ні. І я вважаю, що за знесення цього монументу проголосували б абсолютна більшість людей", - додав він.

Журналіст і політик Віталій Гайдукевич такої ж думки.

"Українського більше не стає. Простими способами складні проблеми не вирішуються.

Що таке Жінка З Мечем? Це ідеологічний маркер. Ідеологія не тільки в гербі СРСР на щиті. Вона в гігантоманії, в "перекличці" підходів зі Сталінградом, в рисах обличчя, в архітектурному рішенні, в плануванні усього комплексу, в історії та цілях створення комплексу. Як не танцюй гопак навколо, комплекс не наповниться українськими сенсами. БО ТАК передавали смисл в СРСР, в Україні смисл оборони, захисту, героїзму треба візуалізувати інакше.

Так що, виходить, не треба було спилювати імперську символіку? А її зникнення, за великим рахунком, нічого не міняє. А от поява тризуба на радянській монументалістиці, це буде відвертий покруч. Краще було б перекреслити навхрест той герб і розпочати процес переосмислення УСЬОГО КОМПЛЕКСУ.", – написав Гайдукевич.

Крім того, політик додає, що зайвою є не лише Батьківщина-мати, а й барельєфи матросів, партизанів і червоноармійців, п’ятикутні зірки тощо.

"Чи є гроші зараз геть розібрати одоробло із мечем? Скоріш за все ні. Чи варто це планувати – безумовно, так. Але демонтаж має бути виключно в рамках переосмислення УСІЄЇ території музею. Комплексно, усіх приміщень що є і з’являться", – зазначив Віталій Гайдукевич.

Цікаві факти

Висота скульптури "Батьківщина-Мати" (від п'єдесталу до кінчика меча) складає 62 метри. В одній руці статуя тримає 16-метровий меч вагою в 9 тонн, а в іншій тримала щит розміром 13 на 8 метрів, вагою в 13 тонн.

На щиті "Батьківщини-матері" є оглядовий майданчик. Усередині скульптури розташовані два ліфти: один підіймається з дев'ятьма зупинками до самої "голови". На найвищій точці меча є спеціальний пристрій для гасіння коливань вітрового навантаження.

Фото: gettyimages

Фото: reuters

Попри те, що монумент, присвячений Другій світовій війні, а відкритий у розпал холодної війни, дивиться він не на захід, а на схід – у бік Росії. Кажуть, що причиною був Дніпро, куди мала спадати вода від монумента, хоч запланований водоспад так і не відкрили. Зараз цей факт додає символізму монумента, адже саме з РФ в Україну суне ворог.

Кумедний факт – в народі скульптуру нарекли "Вікторією Петрівною". Дехто стверджує, що це через ім'я та по батькові дружини генсека КПРС Леоніда Брежнєва. Інше прізвисько пам'ятника – "Баба з качалкою".

Містичний факт – подейкують, що пагорб, на якому розташовані музейний комплекс "Національний музей історії України у Другій світовій війні" і сама монументальна скульптура, вважається однією з трьох "чорних гір" Києва. За легендами, цього місця уникають птахи та тварини, а поселення, що зводилися там час від часу, гинули у пожежах і зсувах.