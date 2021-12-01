Берінчик зможе потягнути Камбососа, - екстренер Кличка спрогнозував перемогу українця в бою за титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє fightnews.info.



За словами Городнічева, Берінчик може битись з будь-ким у легкій вазі.



"Денис може потягнути всіх. Я вам скажу, що якщо Берінчик відбоксує з Камбососом, то це буде цікавіше, ніж з Лопесом. Денис може увімкнутися і він має характер. Камбосос може не витримати. Все залежить від Берінчика, його настрою. Якщо Камбосос дасть йому цю можливість, він може виграти. Я не сумніваюся у Берінчику", - сказав Сергій Городнічев.



Денис Берінчик володіє титулом WBO International у легкій вазі. Він провів 15 офіційних боїв і жодного разу не програвав. Наступний бій українець проведе проти росіянина Іси Чанієва.



28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).



Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

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