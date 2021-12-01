Берінчик зможе потягнути Камбососа, - екстренер Кличка спрогнозував перемогу українця в бою за титул абсолютного чемпіона світу
Український тренер Сергій Городнічев, який працював у команді Володимира Кличка, заявив, що в Дениса Берінчика є непогані шанси на перемогу в бою з абсолютним чемпіоном легкої ваги Джорджем Камбососом
Про це повідомляє fightnews.info.
За словами Городнічева, Берінчик може битись з будь-ким у легкій вазі.
"Денис може потягнути всіх. Я вам скажу, що якщо Берінчик відбоксує з Камбососом, то це буде цікавіше, ніж з Лопесом. Денис може увімкнутися і він має характер. Камбосос може не витримати. Все залежить від Берінчика, його настрою. Якщо Камбосос дасть йому цю можливість, він може виграти. Я не сумніваюся у Берінчику", - сказав Сергій Городнічев.
Денис Берінчик володіє титулом WBO International у легкій вазі. Він провів 15 офіційних боїв і жодного разу не програвав. Наступний бій українець проведе проти росіянина Іси Чанієва.
28 листопада Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
Для Лопеса ця поразка стала першою в кар'єрі. В бою проти Камбососа американець вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка.
- 17 листопада суперник Василя Ломаченка ганець Річард Коммі заявив, що український боксер втрачає свої найкращі якості під тиском.
- 28 листопада американський боксер Теофімо Лопес програв австралійцю Джорджу Камбососу у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- 30 листопада американець Девін Хейні, який є "регулярним" чемпіоном світу WBC у легкій вазі, зізнався, що готовий провести поєдинок із Василем Ломаченком.
- 1 грудня промоутер абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа заявив, що Василь Ломаченко може стати суперником австралійця, якщо переможе Річарда Коммі.
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