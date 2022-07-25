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Головна Економіка Без узгодження з Україною. Росіяни підвищили тиск на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород

Без узгодження з Україною. Росіяни підвищили тиск на газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород

25 липня, 2022 понедiлок
22:53
Економіка Газопровід

Диспетчери Оператора ГТС України зафіксували різке зростання тиску на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород на ділянці держкордон РФ – Україна. Зміна тиску відбулася без попередження з боку ВАТ "Газпром"

Про це повідомляє Оператор ГТС.

Оператор поінформував Газпром, що несвоєчасне подання інформації про перемикання та зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав, що потрібно узгоджувати дії, згідно з алгоритмом, який визначено чинною міжоператорською угодою.

"Такі незлагоджені дії Газпрому викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС має надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи після того, як Газпром знову знизив транзит через Північний потік-1 до 33 млн куб. м на добу", – звернув увагу генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

  • 25 липня президент Зеленський заявив, що Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобовʼязана це робити за контрактами.
  • 25 липня Газпром заявив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", постачання газу скоротиться удвічі.
  • Раніше у Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.
  • Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1".

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