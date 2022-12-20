Історичні паралелі смислів

23.06.2022 р. я писав, що після тривалого штурму російськими силами Сєверодонецька та взяття ними Лисичанська на всіх фронтах настав "сталінградський паритет". Тобто стала очевидною подальша неможливість для Росії проводити наступальні операції, які призводили б до захоплення нових територій України.

Тоді ж я зазначив, що битва, подібна до тієї, що відбулася на Курській дузі під час Другої світової війни, відбудеться не у Луганській та Донецькій області. Нагадую, що головний підсумок тієї битви – повне знищення будь-яких наступальних можливостей армії Гітлера, деморалізація частини правлячої верхівки, командування, військ та німецького суспільства загалом. Сталінградська битва – це початок стратегічного розвороту у війні (зупинка наступу), Курська битва – це завершення розвороту.

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Головний підсумок Сталінградської битви – повне знищення будь-яких наступальних можливостей армії Гітлера, деморалізація частини правлячої верхівки, командування, військ та німецького суспільства загалом.

У теперішній війні в Україні саме "Битва на Запоріжжі" (на Запорізько-Донецькому фронті) за своїм змістом і, можливо, характером буде тотожною до битви на Курській дузі.

Зараз диктат географії, поєднання географічного чинника, політичних смислів, військової логіки та ситуації на фронтах роблять "Битву на Запоріжжі" безальтернативною.

Про "Битву на Запоріжжі"

1) Основна її частина відбуватиметься у межах території Запорізької області. У межах прямокутника, позначеного на карті. Для українських військ головна стратегічна мета – розрізання сухопутного коридору, який з'єднує окуповані Крим та Херсонщину з Росією. Для цього необхідно звільнити Мелітополь та вийти до Азовського моря. Для забезпечення стабільності результату також важливим є звільнення портового міста Бердянськ.

2) Контроль над Бердянськом – це вихід на адміністративний кордон Запорізької та Донецької областей. Під ударом опиняться російські війська, які наступають на українські позиції на заході від Донецька. Під ударом ЗСУ загалом опиняться всі тили російських військ на південь та на схід від Донецька, аж до лінії кордону України та РФ.

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Схоже, що російське командування серйозно боїться втратити контроль над Мелітополем та Бердянськом, тому обладнує укріплені лінії на північному заході від окупованого Маріуполя.

3) Контроль ЗСУ над Мелітополем та Бердянськом – це знищення можливостей РФ для постачання морем її угрупованню у лівобережній частині Херсонщини.

4) Звільнення українськими силами Новобогданівки й потім Мелітополя створить загрозу оточення для російських сил на ЗАЕС, і Росії доведеться відводити свої війська з Енергодару. Це означатиме повне звільнення Запорізької області.

Під загрозою оточення опиняться Каховка, Нова Каховка Херсонської області.

Російське угруповання в частині цієї області опиниться під перехресними ударами ЗСУ з півночі та з заходу (з правого берега Дніпра).

Якщо українські війська звільнять Мелітополь та Бердянськ, це буде стійкий результат, який означатиме крах російської ідеї сухопутного коридору. Щобільше, це означатиме занулення завоювань Кремля в Україні, які він зробив з 24 лютого

5) Допоміжні удари з Правобережжя обов'язково будуть, включаючи десанти та масштабне форсування Дніпра.

6) Якщо українські війська звільнять Мелітополь та Бердянськ, це буде стійкий результат, який означатиме крах російської ідеї сухопутного коридору.

Щобільше, це означатиме занулення завоювань Кремля в Україні, які він зробив з 24 лютого. Це буде удар по особисто Путіну, по його оточенню плюс масштабна деморалізація у РФ. Для путінського режиму та російського суспільства це може бути величезною військово-політичною катастрофою.

7) Очевидно, що за сукупністю наслідків значущість звільнення Мелітополя та Бердянська є набагато важливішою, масштабнішою, ніж якби ЗСУ звільнили Луганську область до ліній 24 лютого.

Битва на Запоріжжі буде дуже жорсткою та завзятою. РФ облаштовує та декілька ліній, розміщує велику кількість особового складу. Наче намагається створити "живий щит" у кожному із населених пунктів в окупованій частині Запорізької області

8) Саме тому битва на Запоріжжі буде дуже жорсткою та завзятою. РФ облаштовує та декілька ліній, розміщує велику кількість особового складу. Наче намагається створити "живий щит" у кожному із населених пунктів в окупованій частині Запорізької області.

Саме тому, як я раніше зазначав, існує висока ймовірність, що українським військам доведеться витрачати чимало часу та ресурсів на взяття вузлів російської оборони.

Це означає, що вихід українських військ до Азовського моря, звільнення Запорізької та лівобережної частини Херсонської області можливі до початку весни або до її середини. Не виключено, що це відбудеться у 2 етапи.

9) Зламування "глухої" російської оборони в Запорізькій області буде здійснено за допомогою комбінації з 2-3 наступальних операцій.

Джерело

Про автора. Володимир Воля, політолог, міжнародник

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