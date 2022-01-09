Біженець з Казахстану просить Зеленського щоб його не переслідували в інтересах Назарбаєва та Путіна

Його відеозвернення оприлюднив на YouTube казахстанський опозиційний інфорпортал 16/12, передає Еспресо.TV.



Причиною запису цього відео Тлеулієв назвав візит до нього співробітників Служби безпеки України.



У відомстві, нагадаємо, наголосили на коректному характері дій людей з СБУ, а сам візит пояснили "російським фактором та ймовірними провокаціям з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам".



Натомість Заманбек Тлеулієв вважає інакше.



"Звертаюся особисто до президента Зеленського за допомогою та проханням з'ясувати, чому співробітники СБУ діяли фактично на користь режиму Казахстану та Росії для політичного переслідування опозиції.





Нагадаємо, в Казахстані після придушення першого за останні 30 років масштабного повстання проти проросійського режиму Нурсултана Назарбаєва триває "зачистка" у вигляді затримань та арештів тисяч осіб.