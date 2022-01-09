Біженець з Казахстану просить Зеленського щоб його не переслідували в інтересах Назарбаєва та Путіна
Координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Заманбек Тлеулієв, що в статусі політичного біженця наразі живе та працює у Києві, в неділю, 9 січня 2022 року, звернувся до українського президента Володимира Зеленського
Його відеозвернення оприлюднив на YouTube казахстанський опозиційний інфорпортал 16/12, передає Еспресо.TV.
Причиною запису цього відео Тлеулієв назвав візит до нього співробітників Служби безпеки України.
У відомстві, нагадаємо, наголосили на коректному характері дій людей з СБУ, а сам візит пояснили "російським фактором та ймовірними провокаціям з боку РФ, які можуть дискредитувати нашу державу на міжнародній арені та зашкодити її інтересам".
Натомість Заманбек Тлеулієв вважає інакше.
"Звертаюся особисто до президента Зеленського за допомогою та проханням з'ясувати, чому співробітники СБУ діяли фактично на користь режиму Казахстану та Росії для політичного переслідування опозиції.
Побоююся, що ці особи зловживатимуть своїм службовим становищем у СБУ, щоб чинити тиск на міграційну службу, щоб позбавити мене та мого побратимпа Елдоса (Елдос Насипбекова -ред.) права для перебування в Україні. Тому мені, як ніколи, потрібна буде ще допомога правозахисників, журналістів", - каже казахстанський опозиціонер на сьогоднішньому відео.
Чоловік також просить підтримати його законні інтереси уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.
Довідка
"Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) очолює Мухтар Аблязов. Політик наразі живе та працює в Парижі.
Аблязов стверджує, що готовий очолити тимчасовий уряд Казахстану й протягом найближчих 6 місяців провести вільні вибори.
- Нагадаємо, в Казахстані після придушення першого за останні 30 років масштабного повстання проти проросійського режиму Нурсултана Назарбаєва триває "зачистка" у вигляді затримань та арештів тисяч осіб.
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