Блінкен і Боррель підтримали компромісну угоду для прогресу вступу Північної Македонії в ЄС
Глави дипломатії США та ЄС виступили на підтримку компромісної угоди, яка покликана розблокувати вступ Північної Македонії до ЄС
Про це йдеться у спільній заяві Ентоні Блінкена та Жозепа Борреля.
"Керуючись спільними цінностями, стандартами та орієнтирами ЄС, обидві країни готові зробити наступний крок до членства в Євросоюзі", - переконані Блінкен та Боррель.
Вони заявили, що в умовах вторгнення Росії в Україну прогрес на шляху до членства в ЄС Північної Македонії разом із Албанією є важливим для всієї Європи.
Крім того, у спільній заяві вітається компромісна пропозиція Франції. Підкреслено, що цим рішенням вона враховує інтереси та проблеми як Північної Македонії, так і Болгарії "на основі взаємної поваги, довіри та розуміння".
"Суверенне рішення парламенту Північної Македонії буде важливим для просування вперед. Цей дух конструктивного компромісу, на якому побудована європейська інтеграція, повинен і надалі надихати всіх, хто залучений до цього історичного процесу", - заявили Блінкен і Боррель.
Болгарія, яка загальмувала вступ Північної Македонії в ЄС, хоче, щоб Північна Македонія офіційно визнала, що її мова має болгарське коріння, визнала болгарську меншину у країні та припинила "розпалювання ненависті" щодо Болгарії.
- 11 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав почати переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС найближчим часом і попросив Болгарію зняти вето на переговори.
- 17 червня Європейська комісія повідомила, що можливість початку переговорів про членство з Північною Македонією заблокована Болгарією.
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