Близько 40% населення України потребують гуманітарної допомоги, – експерт

Про це заявив голова правління Української Федерації банків продовольства (УФБП) Дмитро Шкрабатовський, повідомляє Укрінформ.

"Війна в Україні назавжди змінила життя не тільки українців, вона сформувала нові виклики у всьому світі. Так, проблема голоду у Європі постала дуже гостро вперше за останні 80 років, вперше з часів Другої світової війни", - зазначив він.

Шкрабатовський поінформував, що команда УФБП надає постійну гуманітарну продовольчу допомогу родинам у різних регіонах України, у тому числі мешканцям деокупованих територій та цивільному населенню у найгарячіших точках.

Він акцентував, що головною місією УФБП є зміцнення продуктової безпеки, розбудова мережі фудбанків в усіх регіонах України та розвиток культури споживання продуктів у суспільстві.

Голова правління федерації також наголосив, що кількість українців, які опиняються на межі голоду, збільшується щодня, тому "потрібно щоденно докладати максимум зусиль, щоб забезпечити людей найголовнішим для існування – їжею".

"Станом на січень 2022 року 2,9 мільйона осіб, це приблизно 6% населення України, потребували гуманітарної допомоги. На початок 2023 року цифра зросла до 17,6 мільйона осіб, а це приблизно 40% населення України", - сказав Шкрабатовський.

За його словами, загальна вага розподілених продуктів для надання продуктової допомоги перевищує 700 тисяч тонн. Усі пожертви передаються громадським об'єднанням-партнерам, які опікуються різними групами малозабезпеченого населення в регіонах.

"Наша команда щодня докладає максимум зусиль, щоб знайти нових партнерів, залучити донорів і збільшити об'єми продуктів та засобів першої потреби для допомоги нужденним", - підкреслив Шкрабатовський, закликавши приєднуватися до руху фудбанкингу в Україні.

Своєю чергою президент European Food Banks Federation Жак Ванденшрік висловив думку, що проблема харчової незабезпеченості може тривати в Україні ще довгий час після закінчення війни.

"Ми не зможемо забезпечити такий рівень допомоги, який надаємо сьогодні, без нових інвестицій і нових партнерств", - зауважив він.

При цьому Ванденшрік поінформував, що делегація EFBF найближчими тижнями відвідає Україну, щоб отримати більше зобов'язань від бізнесу та влади щодо збільшення допомоги УФБП.

Українська Федерація банків продовольства – флагман фудбанкінгу в Україні, який об’єднує та координує роботу банків продовольства в різних регіонах. Організація збирає та передає нужденним продовольчі товари, у тому числі ті, термін зберігання яких добігає кінця, від виробників, торговельних організацій, закладів харчування, приватних осіб та інших постачальників.