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Болгарія зможе отримувати повні обсяги газу з Азербайджану з 1 липня, - посол

20 червня, 2022 понедiлок
02:02
Економіка Газ

Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі після завершення тестового періоду

Про це повідомив посол Азербайджану в Софії Гусейн Гусейнов, передає Інтерфакс-Азербайджан.

Дипломат зазначив, що по інтерконектору Греція-Болгарія (IGB) вже почалося тестове прокачування азербайджанського газу до Болгарії. 

"Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня", - написав він.

Як тільки IGB буде цілком введено в експлуатацію, це спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд. кубометрів газу на рік з подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд. кубометрів газу на рік.

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Світ
газ
Азербайджан
Болгарія
постачання газу
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