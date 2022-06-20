Болгарія зможе отримувати повні обсяги газу з Азербайджану з 1 липня, - посол
Болгарія з 1 липня зможе отримувати азербайджанський газ у повному обсязі після завершення тестового періоду
Про це повідомив посол Азербайджану в Софії Гусейн Гусейнов, передає Інтерфакс-Азербайджан.
Дипломат зазначив, що по інтерконектору Греція-Болгарія (IGB) вже почалося тестове прокачування азербайджанського газу до Болгарії.
"Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня", - написав він.
Як тільки IGB буде цілком введено в експлуатацію, це спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд. кубометрів газу на рік з подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд. кубометрів газу на рік.
- Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.
- У травні стало відомо, що Болгарія отримуватиме постачання скрапленого природного газу зі США за цінами нижче Газпрому з червня 2022 року. 6 червня до Болгарії надійшов перший вантаж із США зі зрідженим природним газом.
- 19 червня у Болгарію прибула перша партія азербайджанського газу через трубопровід Греція-Болгарія (IGB).
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