Про це повідомив посол Азербайджану в Софії Гусейн Гусейнов, передає Інтерфакс-Азербайджан.

Дипломат зазначив, що по інтерконектору Греція-Болгарія (IGB) вже почалося тестове прокачування азербайджанського газу до Болгарії.

"Постачання узгоджених обсягів газу почнеться з 1 липня", - написав він.

Як тільки IGB буде цілком введено в експлуатацію, це спочатку забезпечить Болгарію 1 млрд. кубометрів газу на рік з подальшим збільшенням до проектної потужності 3 млрд. кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких Газпром припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

У травні стало відомо, що Болгарія отримуватиме постачання скрапленого природного газу зі США за цінами нижче Газпрому з червня 2022 року. 6 червня до Болгарії надійшов перший вантаж із США зі зрідженим природним газом.

19 червня у Болгарію прибула перша партія азербайджанського газу через трубопровід Греція-Болгарія (IGB).