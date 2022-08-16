Бойові дії в Україні формують вимоги до сучасної зброї, традиція "бавовни" у Криму та заяви росіян про зброю "аналоговнєт". Колонка Сергія Згурця

Вибухи у Криму

ЗСУ формують нову гарну традицію — щотижня влаштовувати "бавовну" на військових аеродромах та базах РФ у Криму. У тимчасово окупованому Криму знову було чутно вибухи й цього разу над військовою авіабазою у Гвардійському Сімферопольського району. Там пролунало декілька вибухів, згодом над авіабазою здійнявся чорний дим. До цього об‘єкта понад 240 км, з яких теоретично можна завдавати удару з території України. Знову та інтрига: хто і чим. Авіабаза у Гвардійському знаходиться за 30 км від авіабази Саки, на якій минулого тижня було знищено або пошкоджено від 9 до 20 літаків противника, а зараз у Гвардійському базується 37-й змішаний авіаційний полк повітряних сил РФ, де донедавна були розташовані фронтові бомбардувальники Су-24 та штурмовики Су-25. Побачимо, що від них залишилося.



Ще раніше сьогодні повідомлялося і про інші вибухи у Криму на складах з боєприпасами у селищі Майське, а також про пожежу на трансформаторній підстанції поблизу Джанкою. Міністерство оборони РФ заявило, що причина вибухів на базі — зберігання боєприпасів у військовій частині, що це диверсія. Українські військові не коментували чергову "бавовну" у Джанкою, але американська газета The New York Times повідомила, що за вибухами на базі біля Джанкою стоїть елітний український підрозділ, який діяв у тилу ворога. Видання знов посилається на слова неназваного українського високопосадовця. У публікації зазначено, що ця атака показала винахідливість ЗСУ.

Окупаційна адміністрація Криму у цей час наказала припинити рух поїздів, зокрема пасажирських, через пошкодження колій, які трапились у результаті вибухів на складі БК у Джанкою. Російські ЗМІ повідомляють, що у 5-км зоні навколо складу вже евакуюють населення. Все це говорить про те, що ворог у Криму вже не може почувати себе безпечно ніде. Тож рашистам час демонструвати жести доброї волі, якщо звісно вони самі себе не перетопчуть у корках на поки що працездатному Кримському мосту.

Потреби ЗСУ в артилерії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що наша армія отримала від Латвії 6 самохідних гаубиць М109 калібру 155 мм і ці САУ вже працюють на утилізацію російських окупантів. Самохідні гармати М190 А5 мають дальність стрільби до 22 км стандартними боєприпасами та до 30 км активно реактивними снарядами, що є далі, ніж можуть російські гармати "Мста-С" та "Мста-Б". Загалом цікаво, що сама Латвія з чисельністю сухопутних військ у 1700 вояків має 47 таких САУ, і на цьому тлі передача ЗСУ шести САУ можна пояснити логікою про яку свого часу казав Резніков, щоб союзники передавали у кількості, яка необхідна для створення нового підрозділу у складі української армії. Власне так і трапилось, ЗСУ отримали ще шість М109 з Латвії.



А от отримані раніше німецькі гармати Panzerhaubitze 2000, то їхня частина вже пішла на ремонт. Ці німецькі гаубиці вважаються більш сучасними САУ, які існують сьогодні у світі. Наприклад, ці гаубиці мають абсолютний рекорд по дальності у 70 км при використанні активно-реактивного снаряда, а робочі дальності у 36 та 47 км вирішуються іншими боєприпасами. Німеччина та Нідерланди передали Україні 15 таких гаубиць на початку червня та наприкінці липня. Так от згодом, у німецькій пресі вже почали з‘являтися деталі про їхні використання. Спочатку про бажання Німеччини розгорнути сервісні центри обслуговування цих гаубиць у Польщі, тому що фахівці з Німеччини до України не поїдуть через бойові дії. А днями депутат бундестагу повідомив про те, що з 15 гаубиць в Україні зараз працює лише 5. Німецьке видання Business Insider почало розбиратися і виявилось, що ситуація не настільки критична, але у будь-якому разі інтенсивність використання Panzerhaubitze 2000 є настільки високою, що сьогодні вже потрібно розв'язувати питання про проведення сервісного обслуговування і про заміну гармат, тому що настріл на гаубиці великій. Також це буде поштовхом, що треба переглядати вимоги до сучасної зброї, тому що бойові дії в Україні формують нові умови й розробники мають на них зважати. Історія з цими гаубицями буде стимулом для німецьких конструкторів зробити свою техніку краще.

У РФ розказують про зброю категорії "аналоговнєт"

В цей час наш головний ворог РФ розказує про зброю, якої взагалі не існує аналогів. Путін на російському збройному шоу "Армія 2022" розказував про розробки техніки, які начебто випереджають розробки інших країн на десятиріччя вперед. Зараз Путін йде шляхом Гітлера, який в період Другої світової, коли Третій Рейх вже критично й безнадійно потерпав під ударами союзників, почав покладати особливі надії на диво-зброю, яка може врятувати його від поразки. Путін робить теж саме.