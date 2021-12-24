Британський чемпіон, який назвав Землю "плоскою", пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу
Колишній чемпіон світу Карл Фроч переконаний, що український боксер Олександр Усик здатен перемогти абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса
Про це повідомляє Sky Sports.
За словами Форча, Усик є дуже великим, і це перевага, якщо українець битиметься з мексиканцем Саулем Альваресом.
"Будь-який топовий боєць у напівважкій і, безумовно, у першій важкій вазі був би загрозою для "Канело". Невідомо, чи може Олександр Усик спуститися назад у першу важку вагу, але він поклав око на найбільший у світі дивізіон – на хевівейт. Втім, я думаю, що Усик переміг би Канело. Він дуже великий і сильніший за нього", – сказав ексчемпіон світу Карл Фроч.
Карл Фроч завершив спортивну кар'єру у 2014-му році, був багаторазовим чемпіоном світу за версіями WBC (Всесвітня боксерська рада), IBF (Міжнародна боксерська федерація) i WBA (Всесвітня боксерська асоціація).Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.
Олександр Усик - чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- У 2019 році ексчемпіон світу у другій середній вазі британець Карл Фроч зізнався, що вважає Землю пласкою.
- 15 грудня стало відомо, що бій Олександра Усика проти Сауля Альвареса може відбутися у проміжній вазі.
- 23 грудня американський боксер Рой Джонс заявив, що Альваресу немає сенсу проводити бій проти Усика.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31
- Актуальне
- Важливе