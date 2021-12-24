Британський чемпіон, який назвав Землю "плоскою", пояснив, чому Усик сильніший за найкращого боксера світу

Про це повідомляє Sky Sports.



За словами Форча, Усик є дуже великим, і це перевага, якщо українець битиметься з мексиканцем Саулем Альваресом.



"Будь-який топовий боєць у напівважкій і, безумовно, у першій важкій вазі був би загрозою для "Канело". Невідомо, чи може Олександр Усик спуститися назад у першу важку вагу, але він поклав око на найбільший у світі дивізіон – на хевівейт. Втім, я думаю, що Усик переміг би Канело. Він дуже великий і сильніший за нього", – сказав ексчемпіон світу Карл Фроч.

Карл Фроч завершив спортивну кар'єру у 2014-му році, був багаторазовим чемпіоном світу за версіями WBC (Всесвітня боксерська рада), IBF (Міжнародна боксерська федерація) i WBA (Всесвітня боксерська асоціація).

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та лідером рейтингу найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії, за версією журналу The Ring.

Олександр Усик - чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).