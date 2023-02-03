Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає ERR.

Він нагадав, що нині Бахмут є головною ціллю окупантів на Донбасі.

"Утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, щоб захистити інші райони та населені пункти, такі як Краматорськ і Слов'янськ", - зазначив Гросберг.

При цьому він припускає імовірність відходу ЗСУ від Бахмута найближчим часом.

"Найближчими тижнями українські сили, можливо, залишать Бахмут. Усе залежить від ступеня готовності нових оборонних рубежів. У якийсь момент буде нерозумно витрачати ресурси на утримання міста", - додав полковник.

Гросберг зазначив, що окупація Бахмута не призведе до будь-яких стратегічних змін на фронті, але стане для Росії психологічною та моральною перемогою.