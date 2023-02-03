"Буде нерозумно витрачати ресурси": командувач розвідки Естонії прогнозує відхід ЗСУ від Бахмута
Збройні Сили України будуть змушені відійти від Бахмута Донецької області, адже в якийсь момент стане нерозумно витрачати ресурси на утримання контролю над містом
Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, передає ERR.
Він нагадав, що нині Бахмут є головною ціллю окупантів на Донбасі.
"Утримуючи Бахмут, українські сили виграли час для створення нових ліній оборони, щоб захистити інші райони та населені пункти, такі як Краматорськ і Слов'янськ", - зазначив Гросберг.
При цьому він припускає імовірність відходу ЗСУ від Бахмута найближчим часом.
"Найближчими тижнями українські сили, можливо, залишать Бахмут. Усе залежить від ступеня готовності нових оборонних рубежів. У якийсь момент буде нерозумно витрачати ресурси на утримання міста", - додав полковник.
Гросберг зазначив, що окупація Бахмута не призведе до будь-яких стратегічних змін на фронті, але стане для Росії психологічною та моральною перемогою.
- 3 лютого президент Володимир Зеленський запевнив, що ЗСУ не здадуть Бахмут.
- Раніше видання Bloomberg писало, що Україні, можливо, доведеться відмовитись від Бахмута Донецької області й перекинути сили на південь.
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