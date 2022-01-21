Через "Північний потік-2": при зменшенні обсягів транзиту газу Україною ГТС стане збитковою, - економіст

Про це він заявив у ефірі програми "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на телеканалі Еспресо.



"В незалежності від того, скільки сьогодні РФ транзитує газу через українську ГТС, вона оплачує за транзит 40 млрд метрів кубічних. Це якраз вимога "бери або плати". Вони оплачують зарезервовані потужності. Угодою, яка діє до 2024 року, Газпром зарервував 40 млрд на рік. На український бюджет не впливає, скільки там було фактичного транзиту. До 2024 року нічого змінюватися не буде, потім припиняється транзитний контракт", - сказав експерт.



Він вважає, що тоді почнеться вирішуватись ситуація з постачанням газу в Європу.



"Турецький потік" уже добудований до Угорщини і вони уже підписали пряму угоду з Газпромом. Станом на зараз, ми маємо "Північний потік-1", який тягне 20-25 млрд метрів кубічних на рік. "ПП-2" в два рази потужніший і його максимальна спроможність - десь 60 млрд. Якщо він буде сертифікований не по законодавству ЄС, то він цілком перекриє обсяг транзиту через Україну. Якщо в межах європейського законодавства, то максимальна потужність - 25-30 млрд метрів кубічних. Якщо так і буде, то лишається обсяг для траспортування Україною", - додав Пендзин.



Він зауважив на деяких моментах щодо транзиту газу.



"Проєктна потужність української труби - 150 млрд на рік. При будь-яких обсягах для транспортування використовується однаковий тиск. Наскільки економічно вигідно буде транспортувати менше 40 млрд. По розрахункам експертів, 40 млрд - це точка беззбитковості української ГТС. Якщо буде транспортуватися приблизно 25 - це точно буде збитково", - підсумував він.



Раніше повідомлялося, що компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором "Північного потоку-2", повідомила про завершення зварення труб газогону.

Федеральне агентство Німеччини Bundesnetzagentur почало процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія штучно поглиблює дефіцит газу на європейському ринку і веде шантаж заради запуску газопроводу "Північний потік-2". Згодом Вітренко повідомив, що Нафтогаз візьме участь у сертифікації "Північного потоку-2".

Німецький регулятор "Федеральне мережеве агентство" ухвалив рішення призупинити сертифікацію газопроводу "Північний потік-2".

Згодом Макогон заявив, що Україна, завдяки участі у сертифікації "Північного потоку-2", отримає доступ до всіх документів, що стосуються процесу, та зможе їх оскаржувати.

10 січня 2022 року очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" припинили, тому що він не відповідає вимогам ЄС.