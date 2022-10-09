Через ускладнений рельєф ЗСУ буде важко проводити наступ в Криму, - капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Риженко
Капітан 1-го рангу запасу ЗСУ Андрій Риженко розповів, що через ускладнений рельєф півострова Крим Збройним силам України буде важко проводити наступальні операції
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Крим має складний рельєф для проведення сухопутних наступальних операцій. Так було завжди. Ще під час Другої світової війни дуже велика кількість особового складу німецької армії загинули в боях за півострів, а на той час Німеччина мала одну із найсучасніших армій світу. Рельєф в Криму не сприяє наступальним операціям. Хоча і виходити з Криму не дуже просто на континентальну частину України", - пояснив Риженко.
Капітан 1-го рангу запасу ЗСУ додав, особливо це стосується гірської місцевості
"Особливо це стосується південного узбережжя Криму. Там дуже складно проводити військові операції. Мій дід, який брав участь у боях за Севастополь, говорив, що якби вони отримали допомогу, то німецька армія ніколи б не захопила місто. Оскільки рельєф на півострові дуже різноманітний. Зокрема, є гірська місцевість, в якій проводити наступ дуже важко", - додав він.
- 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну
- Володимир Путін поклав на ФСБ обов'язки щодо захисту Кримського моста.
- 9 жовтня Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через вибух на Кримському мосту логістика РФ з окупованим півостровом порушена лише частково, проте удар завдав Кремлю суттєвих іміджевих втрат.
- Розвідка Британії заявила, що атака на Кримський міст особисто торкнеться Володимира Путіна.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.21
Купівля 40.21Продаж 41.07
-
EUR
Купівля 38.91Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе