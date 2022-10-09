Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Крим має складний рельєф для проведення сухопутних наступальних операцій. Так було завжди. Ще під час Другої світової війни дуже велика кількість особового складу німецької армії загинули в боях за півострів, а на той час Німеччина мала одну із найсучасніших армій світу. Рельєф в Криму не сприяє наступальним операціям. Хоча і виходити з Криму не дуже просто на континентальну частину України", - пояснив Риженко.



Капітан 1-го рангу запасу ЗСУ додав, особливо це стосується гірської місцевості



"Особливо це стосується південного узбережжя Криму. Там дуже складно проводити військові операції. Мій дід, який брав участь у боях за Севастополь, говорив, що якби вони отримали допомогу, то німецька армія ніколи б не захопила місто. Оскільки рельєф на півострові дуже різноманітний. Зокрема, є гірська місцевість, в якій проводити наступ дуже важко", - додав він.

8 жовтня на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа, окупаційна влада заявила про трьох загиблих та звинуватила у підриві Україну