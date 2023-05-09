Ці розколи не ідеологічні, не географічні, вони екзистенційні. Часом вони буквально проходять по тілах і душах. Пішов у військо чи ні, поїхав чи лишився, мешкаєш у себе вдома чи ні, є дім чи вже ні, робиш для фронту щось чи ні (більше, чи менше), продовжуєш жити зі своїми дітьми тут чи вивіз їх за кордон і т.д.. І найголовніше: ще живеш чи вже ні...

Колообіг відчуття провини в природі та суспільстві. І спокуса своє власне відчуття провини вилити на інших.

Не знаю, чи можливо ці тріщинки подолати. Але, можливо, їх можна зменшити, звузити, зашити. Шрами залишаться назавжди, але, можливо, не так болітиме.

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Не думаю, що ми маємо прагнути абсолютної "єдності". "Єдність" ніколи не можлива у вільних суспільствах, а під час війни вона можлива ще менше. Думаю, замість "єдності" маємо прагнути розуміння

Не думаю, що ми маємо прагнути абсолютної "єдності". "Єдність" ніколи не можлива у вільних суспільствах, а під час війни вона можлива ще менше. Думаю, замість "єдності" маємо прагнути розуміння. Самотрансценденції — тобто виходу за власні межі. Здатності співпереживати іншому досвіду. Здатності діяти — у межах власних можливостей чи трохи більше за них. Питати "що можу зробити я" замість "що зробили / не зробили вони". Бути корисним там, де можеш — щодня.

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Деякі речі ми один про одного ніколи вже не зрозуміємо. Бо часом розуміння впирається в досвід. А досвід — це не хвороба, він не передається.

Але ми завжди маємо пробувати. І відчувати, що ми все-таки спільний організм. Де тил залежить від фронту, фронт від тилу, "всередині" від "ззовні" і т.д..

Не знаю, чи це можливо... Але пробувати варто, здається.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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