Пентагон планує великі навчання української армії, щоб не гаяти дарма зимовий час та підготуватися до важких боїв за звільнення Криму та Сходу.

Серед іншого тому, як масштабувати ті дива, які ми здатні були робити в малих групах, на великі підрозділи. Та ефективно використовувати наявне обладнання, щоб уражати ворога, який перевищує чисельністю.

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Ми натомість також не маємо гаяти час та повинні підготувати себе й тих, хто поряд, до цього важкого періоду, який нас чекає.

Ми до всього готові, скажете ви. Ми й не таке вже пережили.

Було б добре, якби так. Натомість поставлю це під сумнів.

Бо щонайменш по своїй "барикаді" бачу, що ми досі допускаємо помилки та "ведемося" на інформоперації Кремля та Пекіна.

Чим ближче до звільнення Криму — тим їх буде більше.

Це буде час, наповнений кремлівською дезінформацією.

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Час важких боїв на дипломатичному та інформаційному фронті.

Час, коли наші партнери та вороги будуть боротися за уми мільйонів людей на різних континентах.

Коли на столі буде все, до чого зможуть дотягнутися руки диктаторів.

Це буде час, наповнений кремлівською дезінформацією. Час важких боїв на дипломатичному та інформаційному фронті. Час, коли наші партнери та вороги будуть боротися за уми мільйонів людей на різних континентах

Бо для них втрата Криму — це втрата Чорного моря, панування в Середземному, впливу на Близький Схід та суттєве послаблення позицій в Африці.

Геополітичну цінність Криму в майбутньому десятиріччі протистояння важко перебільшити.

Тож якщо ми хочемо перемогти, ми маємо використати ці місяці, серед іншого, на те, щоб навчитися бути стійкими в інформаційній війні.

Нарешті відмовитися від того, щоб слухати хороших русскіх експертів. Від прочитання анонімних телеграм каналів. Від всіх джерел, що поширюють наратив про поганий Захід, та Пекін, з яким треба розвивати торгівлю.

Від тих, хто вже не раз кричав про те, як нас зливають.

Хто системно дає прогнози, які не втілюються в життя.

Хто кричить про те, як нам мало всього дають.

Мало приділяють уваги.

Якщо ми хочемо перемогти, ми маємо використати ці місяці, серед іншого, на те, щоб навчитися бути стійкими в інформаційній війні

Багато від нас вимагають.

Від всього, що приносить антизахідні наративи у ваше життя.

Якщо ми хочемо виграти цей бій, ми маємо бути з партнерами єдиним цілим.

Діяти як одна команда.

Довіряти, бо без довіри команда не може перемогти.

А без команди, без альянсів цей складний бій ніхто не зможе виграти.

Ці зимові холодні місяці — час, коли ми маємо навчитися цього.

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015–2019 рр.).

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