Coca-Cola оцінила збитки від виходу з ринку РФ в $195 млн
Сукупні збитки через вихід компанії Coca-Cola HBC AG з російського ринку становлять 190 мільйонів євро (195,4 мільйонів доларів)
Про це пише Reuters з посиланням на звіт компанії.
Попри те, що Росія була найбільшим ринком Coca-Cola HBC, компанія залишилась прибутковою. За шість місяців чистий прибуток становив 153 млн євро, скоротившись тільки на третину.
Coca-Cola Co, що базується в Атланті, у березні приєдналася компаній, які припинили співпрацю з Росією після вторгнення в Україну. Компанія повідомила, що вичерпала свої запаси та припинила виробництво і продаж продукції Coca-Cola в Росії.
- 8 березня, бренд з виробництва напоїв оголосив що призупиняє роботу в Росії.
- 16 червня компанія Coca-Cola повідомила, що більше не вироблятиме і не продаватиме напої в Росії.
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