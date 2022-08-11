Coca-Cola оцінила збитки від виходу з ринку РФ в $195 млн

Про це пише Reuters з посиланням на звіт компанії.

Попри те, що Росія була найбільшим ринком Coca-Cola HBC, компанія залишилась прибутковою. За шість місяців чистий прибуток становив 153 млн євро, скоротившись тільки на третину.

Coca-Cola Co, що базується в Атланті, у березні приєдналася компаній, які припинили співпрацю з Росією після вторгнення в Україну. Компанія повідомила, що вичерпала свої запаси та припинила виробництво і продаж продукції Coca-Cola в Росії.

8 березня, бренд з виробництва напоїв оголосив що призупиняє роботу в Росії.

16 червня компанія Coca-Cola повідомила, що більше не вироблятиме і не продаватиме напої в Росії.

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