Данілов розповів, за яких умов можуть розглянути питання щодо демобілізації

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю Ліга.net.

Відповідаючи на запитання, чи є комплексне бачення цього питання, зокрема стосовно демобілізації тих, хто воює з першого дня повномасштабного вторгнення, Данілов зауважив: "Якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції".

Він додав, що перш за все це стосується тих, хто безпосередньо має стосунок до військової справи – головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, міністра оборони Умєрова чи генерала Шаптали. І якщо вони подають документи – РНБО не має права не розглянути їх.

На пряме запитання про те, чи на Ставці не обговорювали жодного документа, що стосується демобілізації військових, Данілов конкретно не відповів. Проте дав зрозуміти, що таких документів офіційно не надходило.

"Ми можемо обговорити дуже багато речей, але якщо це має вийти в нормативно-правовий акт, тобто наказ верховного головнокомандувача, то має бути офіційне подання до апарату РНБО будь-кого із членів Ставки", – сказав він.

Секретар РНБО визнав, що питання мобілізації складне, і додав, що воно стосується безпосередньо його сина.

"Звичайно, я б дуже хотів, щоб всі відпочивали. У мене син так само питає: "Тату, а коли буде відпочинок?" Я кажу: "Синку, війна, служіть". Хоча я розумію, що є втома і люди мають відпочивати. Я думаю, що, послухавши нашу розмову, члени Ставки, безпосередні військові, зроблять пропозиції, що мають бути визначені якісь правила", – зауважив він.

Данілов наголосив: відсутність рішення стосовно демобілізації не означає, що у військових немає перепочинку: "Бригади відправляються на відновлення. А є такі, яких звідти й не витягнеш, таке бажання воювати".