Про це сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС у Брюсселі 9 лютого.

"Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові", - сказав Рютте.

Відповідаючи на запитання щодо танків, політик зазначив, що днями було зроблено "гучне оголошення" Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1. Нагадаємо, що ці країни оголосили про передачу Україні 100 одиниць цих танків.

Рютте підкреслив, що Leopard 2 – "це інша коаліція" й Нідерланди готові долучитися до неї, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже нині держава має Leopard 2 лише в оренді.

"Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває", - сказав Рютте.