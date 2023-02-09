Дебати щодо винищувачів для України мають проходити за зачиненими дверима, - Рютте
Дебати щодо передачі Україні сучасних винищувачів мають проходити за зачиненими дверима, аби країни-члени НАТО не потрапили в пряму конфронтацію з Росією
Про це сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС у Брюсселі 9 лютого.
"Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові", - сказав Рютте.
Відповідаючи на запитання щодо танків, політик зазначив, що днями було зроблено "гучне оголошення" Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1. Нагадаємо, що ці країни оголосили про передачу Україні 100 одиниць цих танків.
Рютте підкреслив, що Leopard 2 – "це інша коаліція" й Нідерланди готові долучитися до неї, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже нині держава має Leopard 2 лише в оренді.
"Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває", - сказав Рютте.
- Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 9 лютого заявив, що його країна готова передати Україні сучасні винищувачі, але спочатку це мають зробити ті країни-члени НАТО, в кого їх більше.
- Наприкінці січня ексочільник Пентагону Марк Еспер закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
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