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Ексклюзив

Дипломат Дещиця пояснив, навіщо Путін просуває себе на роль "миротворця" в палестино-ізраїльському конфлікті

12 жовтня, 2023 четвер
21:43
Війна в Ізраїлі Андрій Дещиця

Ексвиконувач обов'язків міністра закордонних справ України, дипломат Андрій Дещиця вважає, що Путін прагне знову опинитися на міжнародній арені

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Пропонуючи себе на роль "миротворця", Путін прагне знову з’явитися на міжнародній арені. Знову бути між світовими лідерами й показати, що без Росії не вдасться впоратися з палестино-ізраїльським конфліктом. Не виключаю, що сама Росія була зацікавлена в тому, щоб спровокувати цей конфлікт", - припустив Дещиця.

За словами дипломата, останнім часом лідери ХАМАСУ часто відвідували Москву.

"Путін зацікавлений, щоб через палестино-ізраїльський конфлікт знову повернутися на міжнародну арену. Але війна Росії проти України вже навчила світових лідерів не довіряти Путіну. Вони не погодяться на його пропозицію стати "миротворцем" щодо ситуації в Ізраїлі", - підкреслив Дещиця.

Події в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. 

Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

Станом на ранок 11 жовтня, кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 1200, ЦАХАЛ за добу уразив понад 200 цілей у Газі. 

Першим серед іноземних державних діячів після нападу ХАМАС на Ізраїль до Тель-Авіву особисто прибув голова МЗС Чехії Ян Ліпавський, щоб евакуювати літаком 34 громадян своєї країни.

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та лідер опозиції Бенні Ганц оголосили про формування надзвичайного уряду для боротьби з ХАМАС

Також стало відомо, що 12 жовтня до Ізраїлю прибуде держсекретар США Ентоні Блінкен для того, щоб особисто оцінити ситуацію в країні.

Новини
Володимир Путін
Ізраїль
Палестина
Війна з Росією
Андрій Дещиця
Військові новини
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