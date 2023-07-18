Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, насамперед ідеться про тих громадян, які навчаються в місцевих "освітніх закладах". Їх примушують допомагати громадянам, які застрягли в автомобільному заторі на трасі до Криму.

"Все це подається як ініціатива молоді, але насправді всі псевдогромадські рухи по типу "молода гвардія" й інші окупаційні утворення, до яких окупанти записують молодь під різними приводами, отримали вказівку забезпечити масовку вздовж автошляху", – йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зазначають, що імітувати волонтерські рухи, вибори та інші процеси притаманні розвинутим громадянським суспільством є типовим сценарієм російської влади.

"В самої ж РФ ніякого громадянського суспільства не існує, а всі "волонтери" фінансуються Кремлем й відповідають за масовку.", — додають там.

У ЦНС також закликали людей на тимчасово окупованих територіях ігнорувати подібні заходи російських окупантів, інакше в такий спосіб можна погубити своє життя.

Вибух на Кримському мосту: що відомо?

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

За даними росЗМІ, Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

18 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні. Крім того, він був побудований незаконно.