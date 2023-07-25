Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології До 2030 року в США не вистачатиме 67 тис. працівників з виробництва чипів, - промислова група

До 2030 року в США не вистачатиме 67 тис. працівників з виробництва чипів, - промислова група

25 липня, 2023 вiвторок
14:50
Технології виробництво чипів, мікросхема, чіп

Згідно з дослідженням галузевої асоціації, робоча сила індустрії чіпів зросте до 460 тис. до кінця десятиліття, але при нинішніх темпах, коли люди закінчують школи, США не будуть випускати достатню кількість кваліфікованих працівників, щоб заповнити збільшення

Про це інформує Reuters.

"Напівпровідникова промисловість США стикається з нестачею приблизно 67 000 працівників до 2030 року", - йдеться у дослідженні, проведеним Асоціацією напівпровідникової промисловості (SIA) та Оксфордською економікою.

Згідно з прогнозами, кількість працівників у секторі напівпровідників зросте до 460 тис. до кінця десятиліття, у порівнянні з приблизно 345 тис. у поточному році. Однак, за таких темпів випуску студентів, США не зможуть надати достатньо кваліфікованих працівників для заповнення цього збільшення.

Асоціація напівпровідникової промисловості заявила, що заводи створять робочі місця. Прогнозований дефіцит включає комп'ютерних вчених, інженерів і техніків. Приблизно половина майбутніх робочих місць у галузі чіпів становитимуть інженери.

Згідно зі звітом, нестача кваліфікованих працівників у секторі напівпровідників є лише частиною ширшої проблеми з нестачею випускників у галузях науки, технологій, інженерії та математики в США. За прогнозами, до кінця 2023 року може залишитися незайнятими 1,4 млн вакансій.

Цей аналіз проводиться у той час, коли Штати намагаються зміцнити свій внутрішній сектор напівпровідників. Закон CHIPS, який виділяє кошти на нові виробничі майданчики, а також на дослідження та розробки, був підписаний 9 серпня.

Міністерство торгівлі контролює субсидії на виробництво у розмірі 39 млрд доларів, передбачені законом. Компанії, такі як Intel Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd та Samsung Electronics Co Ltd, заявили, що подадуть заявку на отримання цих субсидій. Закон також передбачає 25% інвестиційний податковий кредит на будівництво нових заводів з виробництва чипів, або FAB, на суму 24 млрд доларів.

  • 26 травня стало відомо, що компанія Ілона Маска отримала дозвіл на проведення клінічних випробувань чипів Neuralink, що впроваджуються в головний мозок людини.  
  • Стартап Ілона Маска з виробництва мозкових чипів Neuralink за два роки зріс у вартості з $2 млрд до близько $5 млрд.  
  • Президент Юн Йоль Південної Кореї схарактеризував конкуренцію в галузі чипів, як "тотальну війну" на тлі зростання напруженості між США та Китаєм.

Новини
Суспільство
Світ
Наука
США
Економіка
Читайте також:
Дмитро Медведєв
24 липня, 2023 понедiлок
"Не лише сховища, енергетика та нафтобази": Медведєв закликав РФ завдавати ударів по нестандартних цілях в України
колаборант Луганщина Сватове
23 липня, 2023 неділя
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
Онуфрій
23 липня, 2023 неділя
"Хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе", - Онуфрій двозначно відреагував на руйнування собору в Одесі
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 липня
15:32
Ірина Данилович
Незаконно засуджену кримську журналістку Данилович перевели до в'язниці у РФ
15:16
на фото: Олександр Сирський
Сирський побував на передовій та заявив про необхідність корегування планів на Бахмутському та Лиманському напрямках
15:14
факел Олімпіади-2024
У Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024
15:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:59
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
Поблизу Старомайорського ЗСУ мають певний успіх, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов
14:45
Олексій Навальний
Навальний назвав терориста Гіркіна "політичним в'язнем"
14:38
Цінь Ган
Голову МЗС Китаю, який місяць не з'являвся на публіці, звільнили з посади
14:28
обстріл Одеси
Армія РФ обстріляла Токарівку та Комишани на Херсонщині: загинула жінка, ще одна отримала поранення
14:27
викопний ліс
Учені вперше детально описали викопний ліс, знайдений в Японії у 1994 році
14:16
У Росії розпочалося судилище над 18 бійцями батальйону "Айдар"
14:08
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Мінприроди Росії організовує вивезення українських дітей з ТОТ Запорізької області
14:06
OPINION
Дана Ярова
Закупівлі для армії. Серіал триває
13:53
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
O.Torvald випустили мініальбом "Голосові" з аудіоповідомленнями з Бахмута
13:46
Бітлджус 2
Зі знімального майданчику фільму "Бітлджус 2" Бертона викрали реквізити
13:40
СБУ повідомила про підозру агенту РФ із Запоріжжя
Влаштував сховище зброї під дитячим ліжком: СБУ повідомила про підозру агенту РФ із Запоріжжя
13:35
спека у Європі
Вчені попередили, що аномальна липнева спека у Європі можлива кожні 10 років
13:30
Астероїд
Повз Землю пролетить астероїд розміром з авіалайнер
13:29
Євген Коноплянка
Коноплянка перейшов до румунського клубу
13:22
економіка
В Україні ухвалили нову Стратегію розвитку фінансового сектору
13:18
TSMC
Виробник мікросхем TSMC інвестує $2,9 млрд у будівництво заводу на Тайвані
13:14
Оновлено
Юрій Арістов
У "Слузі народу" ініціювали призупинення членства у фракції Арістова, якого помітили на Мальдівах
13:09
Оновлено
Володимир Зеленський
Україна потребує термінового посилення ППО: Зеленський обговорив з прем’єром Британії щоденні обстріли Одеси та "зернову угоду"
13:07
Вийшов офіційний постер української драмеді "Дон Жуан із Жашкова"
"Дон Жуан із Жашкова": вийшов офіційний постер нової української драмеді
13:02
європейський прапор
ЄС виділив новий транш для України на 1,5 млрд євро
12:56
Ірина Геращенко
Скандал з цензурою в соцмережах: "Євросолідарність" вимагає звіту голови СБУ
12:47
поліція
В Одесі сталася стрілянина: невідомі відкрили вогонь по автівці та влаштували гонитву
12:43
Перейшли на бік ворога і виконують бойові завдання: дев'ятьох ексофіцерів з Криму підозрюють у держзраді
12:39
землетрус
На півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5
12:38
Пресреліз
Українські зброярі представляють власну продукцію на міжнародній виставці в Стамбулі
12:30
аеропорт Палермо
На Сицилії закрили аеропорт через лісові пожежі
12:24
В Україні придбали найбільшу партію реанімобілів за внески донорів та партнерів UNITED24
12:12
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
РФ звинуватила Україну в спробі атакувати військовий корабель у Чорному морі
12:10
Володимир Зеленський оновив склад Ставки
Президент України змінив склад Ставки. Деталі
12:08
зерно, зернова угода
ГУР перехопило доповідь керівництву РФ про цілеспрямований зрив "зернової угоди"
12:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Лукашенко боїться "Вагнера"
11:49
СБУ затримала експосадовця Херсонської ОДА, який співпрацював з окупантами
Пішов на співпрацю з окупантами: СБУ затримала експосадовця Херсонської ОДА
11:41
Оновлено
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту: один загинув, двоє травмовані
11:35
Путін
Путіна заздалегідь попередили про заколот Пригожина, проте він виявився "паралізованим" та не зміг діяти рішуче, - WP
11:35
Ексклюзив
Євген Дикий
Протягом місяця ЗСУ прогризуть лінію оборони противника на півдні, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
11:35
гелікоптер Ка-52
Морські піхотинці знищили російський гелікоптер Ка-52
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV