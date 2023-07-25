До 2030 року в США не вистачатиме 67 тис. працівників з виробництва чипів, - промислова група
Згідно з дослідженням галузевої асоціації, робоча сила індустрії чіпів зросте до 460 тис. до кінця десятиліття, але при нинішніх темпах, коли люди закінчують школи, США не будуть випускати достатню кількість кваліфікованих працівників, щоб заповнити збільшення
Про це інформує Reuters.
"Напівпровідникова промисловість США стикається з нестачею приблизно 67 000 працівників до 2030 року", - йдеться у дослідженні, проведеним Асоціацією напівпровідникової промисловості (SIA) та Оксфордською економікою.
Згідно з прогнозами, кількість працівників у секторі напівпровідників зросте до 460 тис. до кінця десятиліття, у порівнянні з приблизно 345 тис. у поточному році. Однак, за таких темпів випуску студентів, США не зможуть надати достатньо кваліфікованих працівників для заповнення цього збільшення.
Асоціація напівпровідникової промисловості заявила, що заводи створять робочі місця. Прогнозований дефіцит включає комп'ютерних вчених, інженерів і техніків. Приблизно половина майбутніх робочих місць у галузі чіпів становитимуть інженери.
Згідно зі звітом, нестача кваліфікованих працівників у секторі напівпровідників є лише частиною ширшої проблеми з нестачею випускників у галузях науки, технологій, інженерії та математики в США. За прогнозами, до кінця 2023 року може залишитися незайнятими 1,4 млн вакансій.
Цей аналіз проводиться у той час, коли Штати намагаються зміцнити свій внутрішній сектор напівпровідників. Закон CHIPS, який виділяє кошти на нові виробничі майданчики, а також на дослідження та розробки, був підписаний 9 серпня.
Міністерство торгівлі контролює субсидії на виробництво у розмірі 39 млрд доларів, передбачені законом. Компанії, такі як Intel Corp, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd та Samsung Electronics Co Ltd, заявили, що подадуть заявку на отримання цих субсидій. Закон також передбачає 25% інвестиційний податковий кредит на будівництво нових заводів з виробництва чипів, або FAB, на суму 24 млрд доларів.
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