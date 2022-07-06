Про це Невілл написав у Twitter.

"Той факт, що він тримається за місце та не йде у відставку, означає, що він отримає болісний і неприємний кінець свого сумного перебування на посаді прем’єр-міністра. Що він і заслуговує. Він повинен прийти на засідання палати і піти у відставку", – заявив Гарі Невілл

Читайте також: 35 співробітників кабінету Джонсона подали або мають намір піти у відставку. Прем'єр Британії за крок до вотуму недовіри. Хто його підтримує?

Гарі Невілл відомий шанувальникам футболу по всьому світу і є одним з найбільш культових британських гравців. Усю свою кар'єру захисник провів у "Манчестер Юнайтед" і закінчив виступи у 2011 році.

На рахунку Невілла, який грав у захисті, 12 титулів АПЛ, 598 матчів, 7 голів і 49 асистів. Англієць двічі вигравав Лігу чемпіонів, перемагав на клубному ЧС.

У 2019 році Невілл підтримав Лейбористську партію на загальних виборах у Великій Британії. А в січні 2022 року розпочав кар'єру політика та приєднався до них.

5 липня міністр фінансів Ріші Сунак та очільник МОЗ Саджид Джавід подали у відставку на тлі серії скандалів навколо прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

6 липня Джонсон призначив нових міністрів замість тих, які пішли у відставку на знак протесту проти його дій.

Після цього прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що не збирається йти у відставку попри масові звільнення міністрів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb