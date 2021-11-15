Джошуа передумав битись з Усиком в Україні
Промоутер Едді Хірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа, розповів, що їхня сторона хоче провести повторний бій з Олександром Усиком у Лондоні
Про це повідомляє Boxing News 24.
Хірн відзначив, що вони розглядають варіант з Україною, але все ж промоутер бажає битись у Лондоні.
"Я думаю, що реванш пройде у Великій Британії. Перший їхній поєдинок на Tottenham Hotspur став неймовірною подією. Я хотів би це повторити чи провести бій на "Вемблі". Ми обов'язково обговоримо все це з промоутером Усика, Олександром Красюком, і, звичайно, варіанти в Україні та Близькому Сході. Нас чекає багато роботи, але ми скоро зберемося з Олександром і почнемо планувати бій", – сказав промоутер Едді Хірн.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 7 жовтня Хірн говорив, що Джошуа не проти провести повторний бій з Усиком у Києві.
- 11 листопада стало відомо, що Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі не скористалися шансом домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- Після цього промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що реванш британського боксера з українцем Олександром Усиком має відбутися не пізніше червня.
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