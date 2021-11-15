Джошуа передумав битись з Усиком в Україні

Про це повідомляє Boxing News 24.



Хірн відзначив, що вони розглядають варіант з Україною, але все ж промоутер бажає битись у Лондоні.



"Я думаю, що реванш пройде у Великій Британії. Перший їхній поєдинок на Tottenham Hotspur став неймовірною подією. Я хотів би це повторити чи провести бій на "Вемблі". Ми обов'язково обговоримо все це з промоутером Усика, Олександром Красюком, і, звичайно, варіанти в Україні та Близькому Сході. Нас чекає багато роботи, але ми скоро зберемося з Олександром і почнемо планувати бій", – сказав промоутер Едді Хірн.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).