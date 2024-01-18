Борги населення за електроенергію з початку великої війни зросли на 15 млрд грн: де заборгували найбільше

Про це ExPro повідомив радник премʼєр-міністра та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", - сказав він.

За його словами, найбільшими боржниками є Київ і Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

Бойко підтримав рішення уряду скасувати мораторій на відключення світла.

"Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому", - сказав він і пояснив, що зона бойових дій досить незначна, а економіка країни стабільна.