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Борги населення за електроенергію з початку великої війни зросли на 15 млрд грн: де заборгували найбільше

18 січня, 2024 четвер
16:20
Економіка тарифи на електроенергію, лічильник

Борги населення за електроенергію з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросли на 15 млрд грн, зокрема на 7,7 млрд грн – у 2023 році

Про це ExPro повідомив радник премʼєр-міністра та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", - сказав він.

За його словами, найбільшими боржниками є Київ і Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.

Бойко підтримав рішення уряду скасувати мораторій на відключення світла.

"Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому", - сказав він і пояснив, що зона бойових дій досить незначна, а економіка країни стабільна.

  • 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
  • У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.
Україна
Війна з Росією
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