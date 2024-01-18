Борги населення за електроенергію з початку великої війни зросли на 15 млрд грн: де заборгували найбільше
Борги населення за електроенергію з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зросли на 15 млрд грн, зокрема на 7,7 млрд грн – у 2023 році
Про це ExPro повідомив радник премʼєр-міністра та член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.
"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників – багато областей, яких би там не мало бути", - сказав він.
За його словами, найбільшими боржниками є Київ і Київська область, Дніпропетровщина та Харківщина.
Бойко підтримав рішення уряду скасувати мораторій на відключення світла.
"Моя особиста точка зору – рішення про скасування мораторію перезріло. Його необхідно було прийняти десь 15 місяців тому", - сказав він і пояснив, що зона бойових дій досить незначна, а економіка країни стабільна.
- 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
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