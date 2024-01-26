Борги за світло: Yasno почне вимикати споживачів уже наприкінці січня

Про це Українським Новинам повідомили в пресслужбі компанії.

"З початку року Yasno формує та надсилає паперові попередження, клієнти вже почали їх отримувати. Згідно з правилами відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після надходження попередження. Тому перші знеструмлення боржників розпочнуться вже наприкінці січня", - повідомили в компанії.

"Ключова мета наразі – не відключити якомога більше споживачів, а поінформувати про необхідність вчасної оплати. Тому рекомендуємо розрахуватися з боргами якомога скоріше, щоб не потрапляти в списки на відключення", - додали там.

У Yasno зазначили, що протермінована заборгованість жителів Дніпропетровської області та Києва нині становить понад 1,2 млрд грн.

9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.

У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.

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