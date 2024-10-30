Проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає збільшення податків, – Железняк

Про це політик сказав журналістам у кулуарах Ради 30 жовтня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Поки що цей бюджет не передбачає збільшення податків. Це добра новина. Ба більше, у нас він одразу прорахований на повний рік схожих за обсягом військових дій. Звичайно, якщо будуть більші видатки, то потрібно буде змінювати. У бюджеті передбачено 40+ млрд зовнішнього фінансування. Це гарна новина, після рішення G7 у нас є більше, ніж потрібно цих 40 млрд", - заявив Железняк.

"Погана новина, що деяким нашим представникам влади, особливо Мінекономіки, ці гроші в руки категорично давати не можна, тому що вони починають займатися ідіотизмом, як з оцією роздачею грошей (ідеться про 1 тис. грн єПідтримки, - ред.)", - додав нардеп.

Він висловив сподівання, що партнери прив'яжуть виділення зовнішнього фінансування до виконання якихось структурних маяків, тобто нададуть гроші в обмін на реформи, а також не дозволять владі всі ці кошти витратити за один рік, а вимагатимуть розтягнути їх на два.

"Але по зовнішньому, внутрішньому фінансуванню, навіть по тих параметрах, які є зараз, бюджет закритий повністю", - резюмував нардеп.

13 вересня Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. Очікувалося, що доходи державного бюджету у 2025 році становитимуть 2 трлн грн, а видатки - 3,6 трлн грн.

28 жовтня Бюджетний комітет парламенту рекомендував до першого читання проєкт Державного бюджету України на 2025 рік і проєкт Бюджетних висновків.

Днями стало відомо, що країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі 50 млрд доларів. Його забезпечать коштом прибутків від заморожених активів російського центрального банку.

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