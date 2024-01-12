РФ готується оскаржувати ймовірну конфіскацію її заморожених активів, - Bloomberg
Росія готує судовий позов, аби перешкодити будь-яким спробам США чи ЄС конфіскувати на користь України частину заморожених активів Центробанку на $300 млрд
Про це пише Bloomberg.
Із посиланням на ознайомлені джерела видання зазначило: московські чиновники, які досліджують можливість конфіскації коштів, дійшли думки, що такий результат є малоймовірним.
Зараз Банк Росії наближається до домовленості з міжнародними юридичними фірмами щодо представляння інтересів країни в разі судового розгляду.
Водночас керівництво РФ замовило експертизу з аналізом відповідного законодавства й прецендентів за кордоном, зазначили джерела Bloomberg.
- Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня.
- 30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
- Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро з заморожених активів Росії, щоб скерувати їх як фінансову допомогу для України.
- 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
- 12 січня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія вживе "болючих заходів" у разі конфіскації активів.
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