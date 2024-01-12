РФ готується оскаржувати ймовірну конфіскацію її заморожених активів, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Із посиланням на ознайомлені джерела видання зазначило: московські чиновники, які досліджують можливість конфіскації коштів, дійшли думки, що такий результат є малоймовірним.

Зараз Банк Росії наближається до домовленості з міжнародними юридичними фірмами щодо представляння інтересів країни в разі судового розгляду.

Водночас керівництво РФ замовило експертизу з аналізом відповідного законодавства й прецендентів за кордоном, зазначили джерела Bloomberg.