Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка РФ готується оскаржувати ймовірну конфіскацію її заморожених активів, - Bloomberg

РФ готується оскаржувати ймовірну конфіскацію її заморожених активів, - Bloomberg

12 січня, 2024 п'ятниця
18:33
Економіка Москва_Кремль

Росія готує судовий позов, аби перешкодити будь-яким спробам США чи ЄС конфіскувати на користь України частину заморожених активів Центробанку на $300 млрд

Про це пише Bloomberg.

Із посиланням на ознайомлені джерела видання зазначило: московські чиновники, які досліджують можливість конфіскації коштів, дійшли думки, що такий результат є малоймовірним.

Зараз Банк Росії наближається до домовленості з міжнародними юридичними фірмами щодо представляння інтересів країни в разі судового розгляду.

Водночас керівництво РФ замовило експертизу з аналізом відповідного законодавства й прецендентів за кордоном, зазначили джерела Bloomberg.

  • Законопроєкт про конфіскацію та передачу Україні активів РФ у сенаті США зареєстрували в середині червня.
  • 30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів.
  • Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро з заморожених активів Росії, щоб скерувати їх як фінансову допомогу для України.
  • 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.
  • 12 січня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія вживе "болючих заходів" у разі конфіскації активів.
Світ
Росія
ЄС
Війна з Росією
США
Читайте також:
Дана Ярова
11 січня, 2024 четвер
Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери
окупанти
11 січня, 2024 четвер
Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ
На фото: Олена Крючкова
11 січня, 2024 четвер
Художниця Крючкова заявила, що Морозюк сплагіатила її картини 2018 року
Київ
-10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.05
    Купівля 38.05
    Продаж 38.82
  • EUR
    Купівля 41.76
    Продаж 42.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 січня
19:11
ЗСУ
В ЗСУ запроваджують систему управління оборонними ресурсами: її використовують країни НАТО
19:07
Сомалі
Антиурядові сили Сомалі взяли в полон чотирьох українців
19:00
Огляд
Путін_Росгвардія
Приватна армія Путіна: що ми знаємо про Росгвардію та чому Кремль посилює її боєздатність
18:59
свиня
Спалах африканської чуми свиней: в Україні створили інтерактивну карту
18:27
Хусити пообіцяли відповісти на удари США по Ємену
18:11
Євробачення-2023
Після презентації пісень фіналістів Нацвідбору Євробачення-2024 Україна піднялась у рейтингу букмекерів
18:08
Дмитро Медведєв
Медведєв відреагував на візит Сунака в Україну і пригрозив британцям війною
18:06
Російські хакери
Українська IT-армія розсекретила дані 3 тис. російських компаній
18:05
Вода
Учені з Колумбійської кліматичної школи встановили, що в одній пляшці води міститься 240 тисяч фрагментів пластику
18:01
Ексклюзив
У Криму люди зазнають тортур, у Сімферополі створено три СІЗО, - Кримська правозахисна група
18:00
OPINION
Борислав Береза
Якщо влада не проведе реформи, то їх проведе Путін
17:48
ЄС
Статус тимчасового захисту в ЄС отримали 4,27 млн українців: скільки з них чоловіків
17:46
Дністер
Прикордонники спіймали іноземця, який намагався переправити українця через Дністер в Молдову
17:27
Оновлено
Сунак приїхав до Київа
Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак приїхав до Києва
17:26
Ердоган
Туреччина надала документи для судових слухань щодо геноциду проти Ізраїлю, - Ердоган
17:21
Крилата ракета
РФ модернізує крилаті ракети й активізує повітряну війну, - Київський безпековий форум
17:14
У Кривому Розі троє підлітків жорстоко зґвалтували жінку
17:10
Ексклюзив
Кремль москва
Війна закінчиться у 2024 році, якщо західні партнери приймуть одне рішення, - аналітик Горбач
17:08
На фото: Ярина Чорногуз
"Огидно, що не закріплено законодавчо": письменниця і військова Чорногуз заявила, що підтримує ідею мобілізації жінок
16:56
НБУ
У НБУ заявили, що скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки
16:51
Зеленський
Група українських моряків перебуває у полоні єменських хуситів, - Зеленський
16:50
ЗСУ отримали більше 37 тис. відгуків на вакансії: найпопулярніша робота - бухгалтер
16:47
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: "Головне, щоб закон був справедливий"
16:42
Володимир Зеленський
Ми обережно розглядаємо кілька кандидатур: Зеленський про призначення посла до Великої Британії
16:39
Оновлено
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки
16:20
РФ скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні розпочався новий етап земельної реформи
16:02
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети
16:00
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Після кліпу в сукні FROLOV: Джей Ло знялась для обкладинки нового альбому в комбінезоні російського бренду
15:56
Ексклюзив
Існує ймовірність, що Іран може підняти свої проксі для атак на американські бази: експерт-міжнародник Данилов про ситуацію в Ємені
15:45
Михайло Федоров
Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"
15:41
Кирило Буданов
Росія виготовляє більше боєприпасів, проте їх якість погіршується, - Буданов
15:40
Японія запустила супутник
Японія запустила супутник для збору розвідданих про військові переміщення КНДР
15:12
Документи від "КіберСпротив"
Як виробник російських БПЛА "Орлан-10" й досі отримує іноземне устаткування, незважаючи на санкції
14:56
окупанти орки
Провели рейд по дитячих секціях: на ТОТ Запоріжжя росіяни шукають інформаторів серед підлітків
14:48
порт
Румунія отримає €126 млн від ЄС на підтримку портів для українського експорту
14:29
Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ
14:18
музика
Кількість прослуховувань музики на стримінгах у 2023 році вперше перевищила 4 трлн
14:15
Давид Арахамія
Електронні повістки, навчання, призов людей з інвалідністю: Арахамія розповів, через які норми законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання
14:08
OPINION
Павло Вернівський
Про вади нашої влади
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV