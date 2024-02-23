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Ексклюзив

У Польщі триває розхитування всередині країни, ми пережили схоже в Україні 10 років тому, - нардепка Юринець

23 лютого, 2024 п'ятниця
20:22
Економіка Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону

Народна депутатка України VIII скликання, ексголова української делегації у ПА НАТО Оксана Юринець висловила стурбованість щодо дестабілізаційних дій у Польщі, які вже спостерігалися в Україні десять років тому

Про це вона сказала у вечірньому етері Еспресо.

"Якщо говорити про вибори, то ви самі бачите тенденції й про це наголошують багато аналітиків, що власне відчуття втрати попередньою владою свого становища через те, що вони програли парламентські вибори, фактично заганяє в цю історію. Тому що коаліційно бувши разом з "Конфедерацією", такою проросійською силою, яка сьогодні, ми всі розуміємо, що навіть ці протести, можливо, частина реальних рольників, як кажуть поляки на своїх фермерів, є, - пояснює Юринець. - Але провокації, які відбуваються з плакатами, говорять зовсім про інше, - що йде розхитування всередині країни, після чого сусідам, нам, буде дуже сумно. Ми мали це у своїй країні 10 років ще тому такі розхитування, антинатовські, антиєвропейські - тобто про те, що нам нічого не треба".

За словами нардепки, так званий антимайдан зараз відбувається саме в Польщі й, переживши це все, Україні зараз важко й страшно. Чому саме, ексголова української делегації у ПА НАТО пояснила: "Тому що це ретранслюється дуже активно і це має таку історію, що потім всі забудуть, коли все закінчиться, з чого все починалося, просто будуть ненавидіти одне одного. Це є дуже великою бідою, бо насправді наш ворог, який воює дуже агресивно останні два роки, а насправді 10 років, вивчив ці методи, що краще розділяти та володарювати".

Юринець наголосила, що такий метод РФ спрацював, зокрема, й на польсько-українському кордоні.

"Станом на зараз нам потрібно бути в перманентному стані постійних перемовин, щоб ці речі почати вирішувати, хоча це вже дуже затягнулося. Ми думали, що все вирішиться, коли будуть парламентські вибори в Польщі, чекати, що після виборів у квітні так само щось зміниться, дуже складно", - підсумувала народна обраниця.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Раніше польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причина поновлення протестів проста, за словами одного з організаторів акції Романа Кондрува, це те, що  із часу попередніх акцій влада нічого не зробила із проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Група українських міністрів із заступниками на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем увечері 23 лютого прибула до пункту пропуску "Краківець" на українсько-польському кордоні. Втім зустріч з польськими колегами не відбулася.  

Теги:
Новини
Світ
Польща
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
Блокування кордону
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