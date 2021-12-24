Єрмак проведе перемовини з Козаком цього тижня: говоритимуть про ТКГ
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня він проведе переговори з заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком
Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Фокус".
"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати на цьому тижні. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", - заявив Єрмак.
За словами очільника ОПУ, переговори з Росією ведуться постійно, в тому числі в рамках "нормандського формату".
"Як ви знаєте, Дмитро Козак - політичний радник російського лідера в Нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, обговорюваних в ТКГ", - додав він.
- Нагадаємо, 22 грудня учасники ТКГ домовились про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
- Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що у рамках домовленостей про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, яких Тристороння контактна група досягла 22 грудня, українські військові мають право відкривати вогонь у відповідь.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.08
Купівля 27.08Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 30.55Продаж 31
- Актуальне
- Важливе