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Головна Суспільство Єрмак проведе перемовини з Козаком цього тижня: говоритимуть про ТКГ

Єрмак проведе перемовини з Козаком цього тижня: говоритимуть про ТКГ

24 грудня, 2021 п'ятниця
17:52
Суспільство Андрій Єрмак

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що цього тижня він проведе переговори з заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком

Про це він сказав у інтерв'ю виданню "Фокус".

"Ми спілкувалися тиждень тому і знову плануємо контактувати на цьому тижні. Ми з ним говоримо про те, що відбувається в ТКГ, обговорюємо саме ініціативи України", - заявив Єрмак.

За словами очільника ОПУ, переговори з Росією ведуться постійно, в тому числі в рамках "нормандського формату".

"Як ви знаєте, Дмитро Козак - політичний радник російського лідера в Нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації з питань, обговорюваних в ТКГ", - додав він.

  • Нагадаємо, 22 грудня учасники ТКГ домовились про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
  • Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що у рамках домовленостей про повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, яких Тристороння контактна група досягла 22 грудня, українські військові мають право відкривати вогонь у відповідь.

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