ЄС ніколи не визнаватиме російські вибори на території окупованого Криму, - речник євроспільноти
Євросоюз ніколи не визнаватиме результати російських виборів у Криму
Про це під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.
"Ми ніколи не визнаватимемо вибори у незаконно анексованому Криму, тому що Крим, - це Україна. Ми також занепокоєні тим фактом, що громадяни України та населення територій України на сході, які поки зараз знаходяться поза контролем законної влади України, отримували (від Росії - ред.) паспорти з метою участі в цих російських виборах. Це суперечить цілям Мінських домовленостей. Ми очікуємо, що Росія утримуватиметься від дій, які йдуть всупереч зобов’язанням, що виходять з Мінських угод", - сказав Стано.
- Нагадаємо, за даними офіційних екзитполів на голосуванні до Держдуми у РФ перемагає провладна партія "Єдина Росія", яка набирає 45,2% голосів
- 18 вересня стало відомо, що жителів окупованих районів Донецької та Луганської області звозять до Ростовської області та роздають їм російські паспорти безпосередньо перед голосуванням на "виборах" до Держдуми РФ.
- За даними правозахисників, 250 тис. жителів ОРДЛО проголосували на російських виборах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.1Продаж 31.45
- Актуальне
- Важливе