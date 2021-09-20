ЄС ніколи не визнаватиме російські вибори на території окупованого Криму, - речник євроспільноти

Про це під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Укрінформ.

"Ми ніколи не визнаватимемо вибори у незаконно анексованому Криму, тому що Крим, - це Україна. Ми також занепокоєні тим фактом, що громадяни України та населення територій України на сході, які поки зараз знаходяться поза контролем законної влади України, отримували (від Росії - ред.) паспорти з метою участі в цих російських виборах. Це суперечить цілям Мінських домовленостей. Ми очікуємо, що Росія утримуватиметься від дій, які йдуть всупереч зобов’язанням, що виходять з Мінських угод", - сказав Стано.