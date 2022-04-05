Еспресо, Прямий та 5 канал мали включити в спільний ефір, відключення виглядає як не дуже розумна цензура, - головред LB.ua

Про це написав головний редактор порталу LB.ua Олег Базар у "Фейсбук".



Вважати підставою для відключення цих телеканалів те, що вони не траслювали "спільний марафон", як цього вимагало рішення РНБО, не можна, переконаний він.



"Бо у рішенні йшлося про "об’єднання усіх національних телеканалів, наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних програм, на єдиній інформаційній платформі". Тобто, "Прямий", "5 канал" та "Еспресо" мали включити в спільний ефір, а не відключати від ефіру", – написав медійник.



Базар нагадав, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк публічно заявляв, що про закриття не йдеться – виключно про необхідність підключення до єдиного загальнонаціонального телемарафону – повністю або частково.



"Якщо були інші причини чи резони відрізати ці канали від ефіру, то про них варто було казати публічно.

Бо зараз вся ця історія виглядає як не дуже розумна цензура", – вказав Базар.



"Виконання рішення РНБО про "реалізацію єдиної інформаційної політики" насправді мало би початися з відлучення від "національного телемарафону" осіб, які роками просували тут рускій мірь та працювали медіаприслугою проросійських партій", – додав він.

Нагадаємо, раніше рішення відключити телеканали розкритикували інші діячі та медійники. Зокрема, журналіст Віталій Портников зазначив, що Україна воює за те, щоби не бути Росією, але це неможливо робити, одночасно діючи як Росія.

Концерн РРТ вимкнув мовлення трьох опозиційних каналів в цифровій мережі Т2. "Еспресо" написало відкритий лист до президента, РНБО, СБУ, Міноборони, Нацради.

Микола Княжицький назвав вимкнення телеканалів – дією російської агентури.

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