Єврокомісія зупинила прикордонну співпрацю з РФ і Білоруссю
Європейська комісія призупинила взаємодію з Росією та її союзницею Білоруссю стосовно програм прикордонного співробітництва.
Про це повідомила комісар з питань згуртування та реформ Еліза Феррейра.
Відтепер Євросоюз не виплачуватиме жодних коштів Росії та Білорусі за програмами транскордонного співробітництва. Відомо, що Євросоюз фінансував 8 програм для РФ на суму 178 млн євро і дві програми з Білоруссю на суму 257 млн євро. Співпрацю з Росією і Білоруссю призупинено на період 2021-2027 років.
"Російська воєнна агресія є кричущим порушенням Статуту ООН, міжнародного права і порядку. Призупинення всіх прикордонних і транснаціональних програм та виплат для Росії й Білорусі та водночас зміцнення підтримки України є конкретним висловленням європейської й згуртованої політики солідарності з українським народом", – йдеться в повідомленні.
Відповідне рішення було ухвалено у відповідь на російську агресію з метою повного втілення всіх обмежувальних заходів ЄС.
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