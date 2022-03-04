Єврокомісія зупинила прикордонну співпрацю з РФ і Білоруссю

Про це повідомила комісар з питань згуртування та реформ Еліза Феррейра.

Відтепер Євросоюз не виплачуватиме жодних коштів Росії та Білорусі за програмами транскордонного співробітництва. Відомо, що Євросоюз фінансував 8 програм для РФ на суму 178 млн євро і дві програми з Білоруссю на суму 257 млн євро. Співпрацю з Росією і Білоруссю призупинено на період 2021-2027 років.

"Російська воєнна агресія є кричущим порушенням Статуту ООН, міжнародного права і порядку. Призупинення всіх прикордонних і транснаціональних програм та виплат для Росії й Білорусі та водночас зміцнення підтримки України є конкретним висловленням європейської й згуртованої політики солідарності з українським народом", – йдеться в повідомленні.

Відповідне рішення було ухвалено у відповідь на російську агресію з метою повного втілення всіх обмежувальних заходів ЄС.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти двох російських олігархів Усманова та Шувалова.

Канада запровадила санкції проти Газпрому, Роснафти та їхніх керівників через повномасштабне вторгнення РФ в Україні.

До Сенату США внесли законопроєкт під назвою HEROIAM SLAVA Act про санкції щодо всіх держпідприємств РФ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb