Про це під час виступу у парламенті Словенії заявив президент України Володимир Зеленський.

"Трохи більш як два тижні тому Європейська Рада підтримала рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ у Європейський Союз. І це один із тих сильних політичних кроків на основі нашої нової єдності, який посилює всіх нас на континенті. Я дуже дякую вам – Словенії, – що ви підтримали нас, підтримали наше кандидатство. Ніхто зараз не скаже, скільки часу триватиме наш рух від кандидатства до повноправного членства, але всі ми насправді знаємо, що мрію про мирну, вільну й стабільну Європу не вдасться реалізувати без України у складі Європейського Союзу. І це не просто слова, а ще один факт, який назавжди залишиться фактом", - сказав очільник країни.

Президент України переконує, що наша країна вже готова до вступу в ЄС.

"Ми не збираємося затягувати час. Україна усвідомила свою силу. Ви усвідомили нашу силу. І це наша історична відповідальність – усіх лідерів, які працюють сьогодні у Європі, – забезпечити максимальну інтеграцію України до Євросоюзу. Ми маємо стати повноправним членом ЄС і завдяки тому, що поділяємо спільні цінності, і заради повної реалізації потенціалу нашої співпраці в багатьох галузях", - заявив Зеленський.

Війна з Росією в Україні довела, що європейські цінності важливі нашій країні.

"Від 24 лютого Європа зосередилася саме на тому, що має цінність, і це дало за кілька місяців прогрес, якого не було десятки років. Європа обʼєднана як ніколи. Європа субʼєктна як ніколи. Європу чекає майбутнє, яке дасть стабільність, як ніколи раніше. Але все це можливо тільки разом з Україною. І я вірю, що коли настане час словенського головування у Європейському Союзі, ми забезпечимо вихід на ще один фундаментальний рівень у наших відносинах – на рівень позитивного результату в переговорах щодо членства України в ЄС", - додав президент.

11 червня Єврокомісія прийняла рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але зазначила, що при цьому висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи й антикорупційного законодавства. А 17 червня Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Такі ж рекомендації було надано Молдові, натомість Грузії надали тільки "європейську перспективу".

20 червня глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що вважає кандидатство України в ЄС "вирішеною справою".

22 червня Верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ Жозеп Боррель заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що сподівається на позитивне рішення щодо кандидатства України в ЄС.

23 червня, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі, голова Євроради Шарль Мішель назвав очікуване рішення "геополітичним вибором" і висловив упевненість у тому, що Україна отримає статус кандидата на вступ до ЄС

23 червня Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС, які проводять відповідні саміти сьогодні і завтра, "невідкладно" надати Україні та Республіці Молдова статус кандидата в ЄС. Рішення підтримали 529 учасників голосування.

Єврорада на саміті лідерів країн ЄС, що стартував 23 червня у Брюсселі, надала статус кандидатів на вступ до ЄС Україні та Молдові

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb