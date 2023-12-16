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Європейська інтеграція: ​​​​​​​Портников розповів, що гальмувало вступ пострадянських країн до ЄС

16 грудня, 2023 субота
22:33
Суспільство Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников аналізує роль Росії в уповільненні інтеграції своїх сусідів. Він заявив, що створення ініціативи "Східне партнерство" ймовірно також загальмувало цей процес

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У моєму розумінні, у кожної країни, яка вступала до Євросоюзу була довга дорога, багато країн цієї довгою дорогою ще не пішли до кінця, якщо говорити про країни Західних Балкан. Бо рішення про їхні перспективи та перемовини з ними було прийнято багато років тому. І лише Хорватія з цих всіх країн змогла скористатися цією можливістю", - пояснив журналіст.

За словами Портникова, нині темпи західнобалканської інтеграції до Європейського Союзу важко уявити, проте сам кандидатський статус має величезне значення.

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"Уявимо собі ситуацію, ще кілька років перед війною для багатьох наших сусідів якраз питання європейської перспективи України не існувало взагалі. Була схема - "Східне партнерство", такий клуб пострадянських країн і я завжди був проти цієї схеми, бо вважав, що це взагалі якесь знущання, - сказав він. - Фактично в одній інституції, в одному човні: Білорусь, яка є членом ОДКБ євразійського союзу і найбільшим союзником Путіна; Вірменія, яка є членом ОДКБ євразійського союзу, хоч це і не найбільший сьогодні союзник Москви, але так чи інакше пов'язана угодами; Азербайджан - який не пов'язаний ніякими угодами з Москвою, але не хоче бути пов'язаний з ЄС; й країни, які підписали угоди про асоціацію - Грузія, Молдова та Україна. Виникає питання - що вони там роблять, що їх об'єднує, окрім радянського союзу, коли у них зовсім різні уявлення про своє майбутнє".

  • Нагадаємо, Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
  • Президентка Молдови Мая Санду назвала рішення Єврокомісії "спільною перемогою" народу Молдови та європейської спільноти.
  • Президент Молдови Мая Санду звернулася до громадян після того, як Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу країни до ЄС.  
  • Лідери Грузії привітали населення з набуттям статусу кандидата в ЄС, яке сьогодні було надано рішенням Єврокомісії.  
Новини
Росія
ЄС
Білорусь
Грузія
Молдова
Радянський Союз
Азербайджан
Вступ в ЄС
Віталій Портников
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